李寧飆6%蒙牛升4%，內地重磅提振消費內需股齊升

蒙牛乳業(02319)現價升4.3%，報20.65元；潤啤(00291)升4.6%，報28.3元；農夫山泉(09633)升3.2%，報39.25元；青啤(00168)升2.5%，報55.85元。

體品股及餐飲股早段同樣高升，李寧(02331)升5.8%，報19.4元；安踏體育(02020)升1.9%，報101.8元。海底撈(06862)升3.8%，報18.06元；九毛九(09922)升5.6%，報3.57元。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，稱要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金。

該方案並提出，拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。

現時，恒生指數報24265，升305點或升1.3%，主板成交近72億元。國企指數報8969，升91點或升1%。恒生科技指數報5939，升58點或升1%。

即月期指新報24268，升199點，高水2點。即月國指期貨報8976，升55點，高水7點。即月科指期貨新報5938，升14點，低水2點。

上證綜合指數報3431，升11點或升0.3%，成交103.2億元人民幣。深證成份指數報11009，升31點或升0.3%，成交110.89億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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