美股 | 聯儲局議息前美股報升，道指升逾350點

聯儲局將於當地時間周三（19日）召開貨幣政策會議。美股三大指數周一（17日）收市報升，道指上升350點，標普500指數連續第二個交易日向上。

市場減息預期上升

美國2月零售銷售按月升0.2%，升幅低於市場預期的0.6%。1月份的零售額更下修為萎縮1.2%。疲弱的數據強化市場對聯儲局減息的預期。

道指收市升353.44點，或0.85%，報41841.63點；標普500指數升36.18點，或0.64%，報5675.12點；納指升54.58點，或0.31%，報17808.66點。

重磅股方面，特斯拉收市跌4.8%，摩根大通認為特斯拉股價仍有大幅下跌空間，有可能跌至120美元。英偉達跌1.8%，亞馬遜跌1.1%。中概股方面，阿里巴巴升4.6%，百度大升9%。

美國零售數據差於預期，美匯指數日內承壓下跌0.3%，報103.420。美元兌日圓窄幅波動，日內升0.29%，報149.052。美元兌英鎊日內下跌0.44%，報0.76950。

紐約期金升0.24%

近日紅海海域局勢加劇中東緊張局勢，為金價及油價提供支持，紐約期金升0.24%，報每盎司3008.32美元。紐約期油升0.53%，報每桶67.27美元；布蘭特期油升0.56%，報每桶70.98美元。

撰文：經濟通國金組

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