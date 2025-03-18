小傳日記 | 回顧資深股民四叔致富密碼：「拼」字過三關！

噚日香江又送別一位傳奇大亨，人稱「四叔」嘅恒基(00012)創辦人李兆基喺家人陪同下離世，享年97歲。

（公司圖片）

講起四叔，就一定會提到佢昔日「亞洲股神」同「香港畢菲特」響噹噹嘅名號，證其眼光獨到。四叔講過一段經典金句：「小富靠儉，大富看命。從小富到大富，要『穿雲箭，過三關』」，可以概括佢嘅投資哲學。佢話，要發達就要過「三關」：一博二，二博四，四博八，過得曬先至可以大富大貴。個個都叫你謹慎投資，但如果想做大富翁從此財富自由，就真係要啲孤注一擲嘅勇氣！

當年四叔喺90年代初靠買日本債券翻一番，將資金「double」，過咗頭關。跟住拎住啲本錢轉戰嚟香港上市嘅國企股，去到千禧年後就迎來國企股爆升，再大賺一筆！而四叔最為人津津樂道嘅投資，就係佢2004年成立嘅兆基財經企業，早期靠投資中國人壽(02628)、平保(02318)、神華(01088)呢啲明星股，資產由500億炒到2000億，狂賺1500億。

不過去到金融海嘯，呢位「香港畢菲特」就保唔住自己嘅金漆招牌。喺2007年11月海嘯初期，四叔仲豪氣放話準備咗100億撈底，點知個市冧起上嚟，連股神都無面俾，兆基財經資產蒸發近半，搞到四叔要自嘲「我唔係股神，只係股民」。經此一役，四叔從此收聲，唔再公開發表股市預測。

發生金融海嘯大家都唔想，股神亦難免睇錯眼，但四叔啲錢駛嚟駛去都係面嗰浸，唔怕。作為香江第二富豪，四叔曾經公開教大家如何賺到四億！四叔話：如果你20歲開始，有一萬蚊本金，每月賺到2%利潤，跟住每年利滾利，去到50歲，你就會有4.68億銀！我估普羅大眾更想知嘅有邊樣資產係穩賺不賠，要風雨不改每月賺2%利潤，唔容易㗎！當然，四叔鼓勵大家要養成儲蓄同理財嘅習慣，當然係正確啦。

（公司圖片）

四叔同場贈送致富四大心得：一係「刻苦耐勞，勤奮勉力」，二係「經濟未定，不宜早婚」，三係「儲第一桶金，用錢搵錢」，四係「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。

喺2018年初恒指登上三萬關，四叔遵守「恒指見三萬每年捐十億」嘅承諾，包括捐咗一億重建保良局總局東翼，後來仲加碼話「見四萬每年捐廿億」！時過境遷，今日恒指高見24745點，睇番股市後勢同經濟基本面，睇怕都好難再次等到三萬點。如果大家真係想幫四叔完成遺願，嗱嗱聲買多幾手科技股，齊心挾上歷史級關口，等四叔喺天上都笑住派錢啦，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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