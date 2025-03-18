  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

小傳日記 | 回顧資深股民四叔致富密碼：「拼」字過三關！

18/03/2025

　　噚日香江又送別一位傳奇大亨，人稱「四叔」嘅恒基(00012)創辦人李兆基喺家人陪同下離世，享年97歲。

 

小傳日記 | 回顧資深股民四叔致富密碼：「拼」字過三關！

（公司圖片）

 

　　講起四叔，就一定會提到佢昔日「亞洲股神」同「香港畢菲特」響噹噹嘅名號，證其眼光獨到。四叔講過一段經典金句：「小富靠儉，大富看命。從小富到大富，要『穿雲箭，過三關』」，可以概括佢嘅投資哲學。佢話，要發達就要過「三關」：一博二，二博四，四博八，過得曬先至可以大富大貴。個個都叫你謹慎投資，但如果想做大富翁從此財富自由，就真係要啲孤注一擲嘅勇氣！

 

　　當年四叔喺90年代初靠買日本債券翻一番，將資金「double」，過咗頭關。跟住拎住啲本錢轉戰嚟香港上市嘅國企股，去到千禧年後就迎來國企股爆升，再大賺一筆！而四叔最為人津津樂道嘅投資，就係佢2004年成立嘅兆基財經企業，早期靠投資中國人壽(02628)、平保(02318)、神華(01088)呢啲明星股，資產由500億炒到2000億，狂賺1500億。

 

　　不過去到金融海嘯，呢位「香港畢菲特」就保唔住自己嘅金漆招牌。喺2007年11月海嘯初期，四叔仲豪氣放話準備咗100億撈底，點知個市冧起上嚟，連股神都無面俾，兆基財經資產蒸發近半，搞到四叔要自嘲「我唔係股神，只係股民」。經此一役，四叔從此收聲，唔再公開發表股市預測。

 

　　發生金融海嘯大家都唔想，股神亦難免睇錯眼，但四叔啲錢駛嚟駛去都係面嗰浸，唔怕。作為香江第二富豪，四叔曾經公開教大家如何賺到四億！四叔話：如果你20歲開始，有一萬蚊本金，每月賺到2%利潤，跟住每年利滾利，去到50歲，你就會有4.68億銀！我估普羅大眾更想知嘅有邊樣資產係穩賺不賠，要風雨不改每月賺2%利潤，唔容易㗎！當然，四叔鼓勵大家要養成儲蓄同理財嘅習慣，當然係正確啦。

 

小傳日記 | 回顧資深股民四叔致富密碼：「拼」字過三關！

（公司圖片）

 

　　四叔同場贈送致富四大心得：一係「刻苦耐勞，勤奮勉力」，二係「經濟未定，不宜早婚」，三係「儲第一桶金，用錢搵錢」，四係「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。

 

　　喺2018年初恒指登上三萬關，四叔遵守「恒指見三萬每年捐十億」嘅承諾，包括捐咗一億重建保良局總局東翼，後來仲加碼話「見四萬每年捐廿億」！時過境遷，今日恒指高見24745點，睇番股市後勢同經濟基本面，睇怕都好難再次等到三萬點。如果大家真係想幫四叔完成遺願，嗱嗱聲買多幾手科技股，齊心挾上歷史級關口，等四叔喺天上都笑住派錢啦，請請！

 

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03067

安碩恒生科技

12.780

異動股

02318

中國平安

50.900

異動股

00868

信義玻璃

8.290

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,514.96
    -326.67 (-0.781%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,605.50
    -69.62 (-1.227%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,477.51
    -331.16 (-1.860%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升91.105
變動率︰+1.401%
較港股︰+2.31%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌62.471
變動率︰-1.705%
較港股︰+0.03%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌30.278
變動率︰-1.800%
較港股︰-0.24%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌44.286
變動率︰-5.473%
較港股︰-2.13%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升21.150
變動率︰+2.026%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌126.980
變動率︰-1.490%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌143.910
變動率︰-2.480%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.630
變動率︰-2.917%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰跌579.835
變動率︰-4.144%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌181.100
變動率︰-4.160%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌223.978
變動率︰-5.896%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌7.839
變動率︰-6.461%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/03/2025 14:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/03/2025 14:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.780
  • 02318 中國平安
  • 50.900
  • 00868 信義玻璃
  • 8.290
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.340
  • 01876 百威亞太
  • 9.150
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 89.050
  • 目標︰$98.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.580
  • 目標︰--
  • 02111 超盈國際控股
  • 3.200
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 17.760
  • 目標︰$20.00
  • 03968 招商銀行
  • 50.550
  • 目標︰$52.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.400
  • 00001 長和
  • 45.250
  • 00700 騰訊控股
  • 541.000
  • 00388 香港交易所
  • 372.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
報章貼士
  • 01364 古茗
  • 16.080
  • 目標︰$18.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.730
  • 目標︰$4.00
  • 00752 筆克遠東
  • 2.070
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/03/2025 17:10  《盤後部署》AI爆炒恒指創三年高，優必選食正機械人熱潮夠潛力

18/03/2025 17:33  【小米業績】小米上季經調整淨利潤按年升69.4%，遠勝預期

18/03/2025 17:56  【小米業績】小米智能電動車收入321億人幣，交付13.7萬輛

18/03/2025 18:02  小鵬汽車上季經調整虧損收窄至13.9億人幣，料首季收入升逾倍

18/03/2025 17:28  騰訊音樂去年純利升35%，派息9美仙，新一期回購達10億美元

18/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒０２億元，買小米沽盈富基金

18/03/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】中國宏橋績後獲大行升目標，摩通升金蝶目標逾七成

18/03/2025 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒７６９４，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 小米上季經調整盈利增69%遠勝預期，雷軍:今年交付目標提升至35萬輛新文章
人氣文章

新聞>市場動向

2025年美股市場將更波動　　　　板塊輪動進一步加劇新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特朗普稱習近平將訪美，美政府禁用DS，股匯齊漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

熊貓龍鳳胎與盈盈同框互動！3月22日起入場詳情及海洋公園$398港人入場優惠
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】中國「消費型社會」元年，現終端直接投入動向
人氣文章

影視娛樂

第18屆亞洲電影大獎｜劉青雲首度奪亞洲影帝，安慰「囝囝」失落新人獎，《破‧地獄》獲最佳原創音樂獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

私人律師拆解離婚迷思！離婚前要三思、父母≠夫妻關係？如何證明自身經濟狀況？婚外情並非唯一離婚原因
人氣文章

Beauty

風靡日本美妝界！ANESSA最強防曬濾鏡蜜粉：告別黏膩感，油肌女生也能無負擔輕鬆上妝！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

跑馬地中菜名廚推回憶主題餐單！客家風味鵝肝釀鹽焗雞腿、中日合壁烤日本甜蝦配脆雲南火腿，展現多元中菜文化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
金賽綸逝世：24歲人生坎坷，雙親離異、母患抑鬱、遭欺凌最終走上絕路
人氣文章
使用橡筯帶協助做4款肌力動作 背部和二、三頭肌放鬆訓練
人氣文章
日本雜誌推薦13款氣墊粉底，一款獲A級評價僅售$145，超越$366化妝師品牌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2025 02:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/03/2025
小米 | 小米上季經調整盈利增69%遠勝預期，雷軍:今年交付目標提升至35萬輛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議

18/03/2025 11:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處