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開市Go | 普京回絕停火30日，小米績勝預期，智駕出海受挑戰

19/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，納指跌逾300點。市場等待聯儲局即將公布的議息會議結果外，亦關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的通話，能否結束三年多的俄烏衝突。道指收市跌260點或0.62%，報41581；標普500指數跌60點或1.07%，報5614；納指跌304點或1.71%，報17504；納斯達克中國金龍指數跌0.18%，報8389。

 

2、普京回絕特朗普有關在烏克蘭全面停火30天的建議，只同意限制俄軍對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，同時還要求美國及其他國家停止向基輔提供武器和情報。另外，美俄雙方同意開始就「黑海海上停火、全面停火及永久和平」進行談判。

 

3、貨幣市場在美聯儲利率決議公布前夕下調年內減息押注，市場普遍預計儲局周三將維持利率不變，年內料僅降息兩次，且要等到下半年。

 

4、日本央行周三料維持利率不變，市場將關注央行行長植田和男是否會透露對下一步行動時機的任何暗示。

 

5、德國劃時代的財政支出法案獲得聯邦議會通過，將送交參議院周五（21日）表決。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟必須在2030年前加強防務並具備防禦自身的能力。

 

6、美銀3月調查顯示，更多全球基金經理做多中國科技股，熱度追平加密貨幣。看好中國經濟的受訪者比例也出現上升。

 

7、沽空機構Blue Orca Capital發表研究報告，指禾賽科技涉嫌隱瞞其與中國軍方的關係，試圖逃避美國指其作為「中國軍方公司​​」的指控；禾賽科技美股股價一度急跌約12%。

 

開市Go | 普京回絕停火30日，小米績勝預期，智駕出海受挑戰.

 

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