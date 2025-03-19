乘風破浪 | 恒指大成交配合闖三年高 「牛二」卡關須多因素配合

踏入2025年，港股走勢凌厲，恒指一再刷新三年高。早前，多間大行年初上調恒指今年目標，法巴年初指出，恒指今年有機會上試較早前高位23000點，由於人民幣潛在貶值及減息，料北水表現不差，繼而利好港股。花旗亦將恒指今年6月底目標價由21000點上調至23800點，今年底目標價由22000點調高至24500點。至2025年3月18日恒指高見24745，超越大行的全年目標。恒指若由自2024年1月22日低位14794開始，期間最多累升9951點或67.3%。

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看好港股今年走勢的不只傳統投行，美國著名對沖基金經理泰珀早於去年秋季就揚言全面買入中國大型科技股，例如阿里巴巴(09988)和百度集團(09888)，他認為美國減息令中國有空間放寬政策，加上內地支持經濟力度出乎預期，是一個全面轉向，令港股再受青睞。

去年兩波政策市推動，恒指成交創記錄

恒指自去年1月低位14794觸底後已開始反彈，初期升幅緩慢，3月高見17214，比1月初低位升2420點或16.4%，由於未超過兩成，未能算得上是技術性牛市。而且3月高位遇阻力，大市反覆向下，至4月19日低見16044。不過，4月低位仍比1月低位高出1250點，顯示走勢向好。隨著中證監4月19日公布五項資本市場對港合作措施，恒指迎來一波大升浪。升浪的高位在5月20日出現，恒指最高升至19706，短短月餘最多升3662點或22.8%，稱得上是技術性牛市。

此後幾個月，恒指自高位反覆向下，但隨後中美利好消息接踵而來。首先，美國聯儲局9月宣布減息半厘，中國隨即展開全方位救市，除了透過貨幣及財政政策放水外，還在股市及樓市「落重藥」。恒指再次迎來一波高潮，期間恒指價量齊升。10月7日，恒指高見23241，比9月低位大漲6277點或37%，創兩年半高。

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除了恒生指數大幅攀升，主板成交金額亦不斷創新高。9月27日恒指成交額突破4000億元，達4457億元，創港股史上新高。但三日後，即9月30日成交額再破5千億元，達5058億元。但高處未算高，隨後的10月8日，恒指成交額升至破紀錄的6204億元。

可惜的是，恒指升勢隨著A股國慶假後復市急挫，10月8日，恒指急挫2172點或9.4%，成為港股史上最大點數跌幅。恒指隨後亦進入長達三個月的調整期。

DeepSeek橫空出世，AI股領漲恒指衝上二萬四

踏入2025年，恒指初期走勢反覆，但自從DeepSeek橫空面世，震驚全球後，AI相關股持續受追捧，為恒指迎來新一輪大升浪。恒指從1月13日低位18671升至2月27日最高24076點，短短月餘最多累升逾5400點，升幅28.9%，科技及AI相關股成為今次升浪領頭羊。市場重新評估中國科企價值與未來發展潛力，加上部分企業接入DeepSeek大模型，預料為企業發展帶來突破，相關股份股價不斷攀升，與1月13日收市價相比，期內阿里巴巴最多升82.2%，阿里健康(00241)最多升116.8%，阿里雲(03896)最多升125.3%，萬國數據(09698)最多升86.6%。

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陳永陸：牛市去年已展開，衝擊牛二須經業績期考驗

資深獨立股評人陳永陸向《經濟通通訊社》表示，恒指自從去年已經持續了幾波升浪，而且一浪高於一浪。嚴格來說，恒指自去年已經進入牛市。由於牛一初期，市場充滿著各種不確定性，也充滿著質疑，這都是牛一的典型特徵。加上去年恒指兩波升浪皆由政策帶動，難怪市場對是否已經進入牛市有所保留。陳永陸指，由於過去月餘，恒指累積升幅較大，不排除高位回調。但預料回調幅度不會太深。不過，即使恒指回調，只要低位維持高於之前低位，恒指未來走勢依然樂觀。

陳永陸指，要確定是否進入牛市二期，需要有多方面的因素配合。首先，要看基本因素，包括即將公布的企業業績，特別是龍頭科技股，是否能支持股價向上。內地經濟數據，以及中央的扶持政策包括對內地房地產市場的支持對股市同樣重要。而恒指首先要升破25000點，才能確定進入牛二。

洪灝：恒指短期再升空間有限

經濟學家洪灝向《經濟通通訊社》表示，港股這段期間升勢凌厲，跑贏區內其他主要市場，表現有點意想不到。洪灝指，港股年初升浪由DeepSeek效應引起，帶動AI相關股份受追捧。自從DeepSeek面世後，外國對中國AI發展的看法轉為正面。過去被認為只有高成本，高端GPU才能發展人工智能的想法被打破。內地AI發展的潛力仍然很大，不過港股畢竟累積一定升幅，再上升的空間有限。

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洪灝表示，恒指現階段或先整固，待調整後大市依然看好，只要維持恒指自去年以來，一底高於一底的格局，港股走勢依然健康。儘管近期AI相關股份累積升幅較大，但長線仍然看好科技股發展前景。至於內需板塊，他暫時並不特別看好，畢竟中美貿易未明朗化，而房企債務問題亦尚未解決，而這些方面最終將影響內需。

至於陳永陸表示，DeepSeek橫空面世，證明內地有技術創新能力，AI發展將為內地經濟發展帶來新動力，他對內地經濟前景仍然充滿信心。陳永陸續稱，在去年的兩次升浪中，受惠的板塊覆蓋面比較廣；但2025年這波升浪主要集中於AI相關板塊，相反其他板塊變動較小。他指出，一旦恒指進入牛二，走勢會相對反覆，上下波動亦會較大，但其他板塊有機會追落後。若進入牛二，恒指最樂觀時，高位有機會見三萬點，甚至創之前高位。

特朗普到處點火，中美貿易仍存不確定性

中國經濟基本面依然是影響股市後勢的最大不確定因素。陳永陸強調，中美貿易前景未見樂觀，難免對股市有所影響。雖然特朗普上台後，對中國態度暫時沒有參選時強硬。但由於特朗普為人難以捉摸，上台後調轉槍頭對付美國一直支持的烏克蘭，即使對國家盟友加拿大一樣不留情面，日後俄烏戰事結束後，對華政策或會轉趨強硬。

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洪灝同意中美貿易問題不應被低估，他更提到自從特朗普上台後，除了關稅外對華其他方面顯得相對溫和，但這並不表示中美關係已經明朗化，事實上美國近期仍不斷推出針對中國的限制措施。另外洪灝還指出，困擾多年的房地產問題到目前為止仍未解決，連帶內銀發展都難免受影響。

目前，國際政局仍然充滿不確定性，俄烏停戰和談仍然一波三折、以巴政局時鬆時緊、美國的關稅戰則進行得如火如荼。內地早前兩會維持今年GDP增長目標5%、發債刺激國內消費、及推動人工智能產業發展，為市場帶來正面信息。不過，近日公布的數據喜中有憂，2月工業生產指數及固定投資雖然均好過預期；但2月份失業率由1月的5.1%攀升至5.4%；2月新增人民幣貸款較1月則急降八成。近日中央推出《提振消費專項行動方案》及地方政府推出育兒補貼政策再為市場注入炒作元素，使恒指居高不下。

目前恒指處於三年高，究竟恒指是等待利好消息再乘風破浪？還是高處不勝寒，等待利淡消息藉勢回調？還請拭目以待。

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉、李崇偉

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