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特步國際去年多賺兩成連特息派息飆兩倍，丁水波長女任CFO

18/03/2025

　　特步國際(01368)去年全年純利12.4億元(人民幣．下同)，按年升20.2%，每股基本盈利48.76分，派發末期息9.5港仙，按年升18.75%，可收取代息股份以代替現金，連同中期股息每股15.6港仙，全年派息比率為50%。此外，公司年內派發特別股息每股44.7港仙，全年股息增加221.7%，派息比率為138.2%。

 

特步國際去年多賺兩成連特息派息飆兩倍，丁水波長女任CFO

左起：特步國際總裁田忠、執行董事楊鷺彬、主席兼行政總裁丁水波、首席財務官丁利智（許英略攝）

 

　　特步國際主席兼行政總裁丁水波在全年業績會議上指出，雖然內地經濟近數年壓力大，因此內地政府推出支持政策，他相信今年是拐點，內地經濟長期而言會繼續發展及好轉，僅疫情後需時恢復。

 

有信心今年收入及利潤維持增長

 

　　去年集團收入135.8億元，按年升6.5%。特步主品牌收入增加3.2%至123.3億元。專業運動分部收入增長57.2%至12.5億元。最新接任特步國際首席財務官丁利智表示，隨內地推出消費刺激政策，公司有信心今年收入及利潤維持增長。特步國際總裁田忠則指出，年初至今銷售增長符合管理層預期，其中電商及索康尼品牌增長強勁；另今年預期索康尼收入增長三至四成。

 

　　集團指出，繼去年11月完成戰略性剝離K．SWISS及帕拉丁業務後，集團重新調整戰略，並分配資源以優化運營。丁水波表示，目前暫時未有其他收購計劃，現時會先做好當下品牌。

 

增DTC投入，今、明兩年資本開支約5億元人民幣
 

　　另外，受到索康尼在零售網絡管理方面的啟發，公司提到，持續加大索康尼及特步主品牌面向消費者(DTC)投入，2025至26年資本開支涉約5億元人民幣。其中，特步主品牌將於今年下半年至明年回收400至500間主品牌店舖權益。丁水波指出，DTC策略主要為提升消費者體驗，上述回收店舖數字僅佔主品牌約8%至10%門店量。

 

特步國際去年多賺兩成連特息派息飆兩倍，丁水波長女任CFO

（許英略攝）

 

　　截至2024年12月31日，集團於中國內地及海外共有6382家特步成人品牌店舖，以及1584家特步兒童門店。索康尼在中國內地有145家門店。田忠則指出，今年店舖拓展會開啟更多大型門店及關閉小門店，其中索康尼預期新增約30間門店，主要集中在高鐵商圈區域，且關注店效。田忠重申，今年不會大規模增加店舖數量，而是提高店舖效率。

 

丁水波表示尚未打算退休

 

　　特步國際大派特息之外，最令人注目的是楊鷺彬辭任首席財務官，獲委任為執行董事；首席財務官位置則由丁水波的長女－丁利智所接任。在業績會議上，丁水波被問及是否打算交棒，他笑言自己「也想退休，但現時交棒還早了一點」，亦表示不一定由自己的小孩接棒，公司亦有很多操盤手。

 

　　資料顯示，丁利智現年32歲，於2017年加盟特步國際，深度參與集團多品牌戰略、收購與整合的監督與實施等。丁利智於去年晉升為集團副總裁，分管財務系統。

 

　　至於丁水波二女兒丁佳敏的安排，丁水波則指出，她是負責電商，而她(年紀)還小，喜歡產品，亦稱有機會再帶她過來跟大家見面。

 

撰文：經濟通採訪組

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