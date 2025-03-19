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小米｜季績勝預期獲大行升目標，股價曾再破頂應如何部署？

19/03/2025

　　小米(01810)昨日(18日)收市後公布業績，去年第四季收入按年增49%至1090億元人民幣，經調整淨利潤更升69%至逾83億元人民幣，遠勝市場預期，公司又將今年汽車交付目標升至35萬部，績後獲多間大行上調目標價，股價今日(19日)一度升逾3%再破頂，高見59.45元，若想吸納應如何部署？

 

小米季績勝預期獲大行升目標，股價曾再破頂應如何部署？

（Shutterstock）

 

上季經調整淨利潤按年升69%　收入升49%首次破千億人幣

 

　　小米截至2024年12月31日止第四季利潤按年升90.4%至89.95億元人民幣，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年升69.4%至83.16億元人民幣，均遠勝預期。期內收入按年升48.8%至1090億人民幣，首次實現單季收入破千億；毛利升43.8%至224.55億人民幣。以分部計，第四季小米手機和AIoT(智能物聯網)收入按季增11%至923億元人民幣，其中智能手機業務收入為513億元人民幣，按年增16%，毛利率環比提升0.3個百分點至12%，集團全球智能手機出貨量為4270萬台，按年增5.3%；小米電動車為主的創新業務收入則為167億元人民幣，按季增71%。

 

　　另小米截至2024年12月31日止全年純利為236.58億元人民幣，按年升35.4%，不派末期息。期內收入3659.06億元人民幣，升35%；毛利765.6億元人民幣，升33.2%；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤升41.3%至273.35億元人民幣。全年智能手機業務收入為1918億元人民幣，按年增21.8%，毛利率達12.6%。集團全球智能手機出貨量為1.685億台，按年增15.7%。根據Canalys數據，集團全球智能手機出貨量排名第三，市場份額為13.8%。全年IoT與生活消費產品業務收入按年增30%至1041億元人民幣，毛利率升3.9個百分點至20.3%，收入和毛利率均創歷史新高。而「智能電動汽車等創新業務」分部總收入為328億元人民幣，其中智能電動汽車收入321億元人民幣，分部毛利率為18.5%，經調整淨虧損62億元人民幣。Xiaomi SU7系列全年交付量達約13.7萬輛。

 

今年汽車交付目標升至35萬部　目標手機內地市佔每年升1百分點

 

　　小米創辦人雷軍形容小米今次業績為「史上最強年報」。總裁盧偉冰則表示，去年「人車家全生態」協同效應強勁驅動營收，今年汽車交付目標提升至35萬部，暫定小米汽車將於2027年出海，正著手進行準備工作。因小米電動車大受歡迎，商場業主出租予小米的意欲更高，租金亦更優惠，旗下門店進駐黃金地段，也有助其手機、IoT產品零售表現。他透露，今年內地將增加約400間佔地500平方米以上小米實體店，另未來5年預計新增境外小米之家約1萬家。

 

　　對於手機業務，盧偉冰指，目前整體手機市場增長輕微，不過小米目標未來2至3年手機年度出貨量達至2億部。品牌效應、渠道分銷能力、受惠電動車SU7拓大目標客群等將支撐手機增長，小米手機目標內地市佔率每年提升1個百分點。

 

　　盧偉冰又指，小米將投入總研發經費的四分一，大約70至80億左右到AI中。長期來看，AI、OS和芯片三項被列為小米核心技術。短期來看，小米要做好AI基建，開發語言大模型、多模態大模型等AI技術，搭建AI大模型落地的應用場景，比如超級小愛、智能座艙、智能駕駛等，小米內部也會利用AI技術進行內部提效。

 

花旗：季績超預期升目標價至73.5元　美銀：料產品組合持續改善

 

　　花旗發表研報指，小米去年第四季業績超預期，其中智能手機、IoT、電動車毛利率分別為20.5%、76.5%及20.4%，均優於該行預期，但整體毛利率因空調安裝服務成本激增未達標。預估小米2025年智能手機出貨可達1.82億台，毛利率13.6%；IoT及互聯網業務可維持20%及76%毛利率水平以上，並於2025年保持穩定；2025至27財年電動車出貨量預計為40萬、70萬及100萬輛，毛利率分別為21.7%、23.4%及24.8%，估計股價短期催化劑包括AI智能眼鏡、手機MIX系列新品、YU7車型發布，予「買入」評級，目標價由51.7元上調至73.5元。


　　美銀證券稱，小米去年第四季表現勝預期，經調整盈利為83億元人民幣，按年增69%，較該行及市場預期為高，主要得益於經營槓桿和低稅率。銷售額達1090億元人民幣，按年增49%，符合該行預期。預計產品組合將持續改善，高階及海外智慧型手機銷售和家電銷售將進一步增加，上調2025至2027年經調整盈利預測3至5%，將目標價由52元上調至65元，重申「買入」評級。

 

高盛：未來數月有多個催化劑　大和：電動車出貨量指引有驚喜

 

小米｜季績勝預期獲大行升目標，股價曾再破頂應如何部署？

（小米官網截圖）


　　高盛表示，小米去年第四季業績表現持續超出預期。期內收入按年增長49%，高於該行及市場預測各3%及6%；經調整淨利潤按年增長70%，高於該行及市場預測26%及32%。去年只是小米多年增長軌跡的開端，主要受惠於其「人車家全生態」系統的擴展、對六大核心策略的增強投資、對全球消費者品牌吸引力的提升。小米未來數月有多個股價催化劑，包括SU7 Ultra挑戰紐博格林賽道、下月舉行15周年新產品發布會、電動車第一階段產能擴張、第二階段建設及第二座電動車工廠更新，以至上海車展、YU7電動車發布及618購物節。維持其「買入」評級，目標價由58元升至63元，將其2025至2027財年收入預測平均上調3%，經調整淨利潤預測平均上調9%。

 

　　大和指，小米今年可能會繼續實現強勁增長，所有關鍵業務部門都執行良好。小米去年第四季調整後淨利潤繼續超出預期，而修改後的35萬輛電動汽車出貨量指引是另一個積極的驚喜，這意味產量的增加遠遠超過了最初的計劃，維持其「增持」評級，並將目標價從50元升至65元。

 

摩通：基本面仍強勁升目標價至60元　惟宜先行獲利

 

　　摩通認為，雖然小米基本面仍強勁，核心盈利增長健康，但在近期股價強勁表現之後，相信公司於今年再無足夠的市場驚喜空間。相信其電動車持續強勁增長，IoT及智能手機受惠於補貼政策樂觀情緒已反映在股價之中，而智能眼鏡、機械人及人工智能等新領域突破預期，惟尚未證實。

 

　　摩通指，小米預測市盈率約40倍，接近之前的高位，但已證明情況並不可持續。目前小米市值僅低於騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等內地大型科技平台股，且已較比亞迪(01211)高出約17%，建議投資者先行獲利，並等待更好入市時機，將其評級由「增持」降至「中性」，目標價則由34元上調76.5%至60元。

 

熊麗萍：業績未見太大驚喜股價已反映　可待回至54元才分注吸

 

小米｜季績勝預期獲大行升目標，股價曾再破頂應如何部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，小米業績好過預期，但不算有很大驚喜，而股價之前已一直反映，關鍵要看能否突破上次高位兼歷史高位58.7元，若今次也未能藉業績上破，可能會有調整。雖然小米業績暫時「交到貨」，且今年汽車銷售目標向35萬部衝刺，新能源車虧損也比預期少很多，第四季只有7億虧損，全年也只有62億，可見第四季大有改善，但股價此前可能已反映了一部分，若今日未能再上衝，可能要回至53、54元。不過，小米還有很多主題，若要帶動股價再上仍有催化劑，跟著要看有甚麼新產品推出，據報4月又有新產品發布會，到時股價有機會再衝高。

 

　　熊麗萍又指，小米汽車業務有機會提前扭虧，去年虧損已見大幅收窄，關鍵要看今年產能可否追上來，去年已交付136000幾部，比預期交付10萬部多，今年又有望達到交付35萬部的目標，隨著第一期車廠擴產，第二期可以投入，產能應能配合，跟著看其交付能否逐步兌現，而公司整個管理團隊一直以來實現能力頗強，達標機會大。不過，小米手機毛利率料難有突破，能維持到已算不錯。小米去年推出了幾款新機，銷售價格均較高，能否推動毛利率上升，要看今年有否更多貴價手機推出，但去年全部國內品牌都已推出很多新機，今年可能不如去年，也要看新機加上更多AI元素後能否提升售價，市場又可否接受，另要看成本方面能否延續第四季較平穩表現。

 

　　另外，熊麗萍提到，AI對小米肯定必要，要留意其自家大模型及芯片研發落地情況。此外，在物聯網方面，家電銷售若加上政策支持可能會帶起整體毛利率。惟小米股價即使回到53、54元，估值仍高，到時見有支持才可考慮，並要分注買，績後其市盈率仍達54倍，即使有盈利增長，預期2025年仍達40倍，若一直沒有貨宜保守一些。

 

　　小米今日升0.95%收報58.2元，連升5日，累升11.82%，成交215.54億元。其他科技股普遍回吐，騰訊跌0.19%報540元，阿里巴巴跌1.6%報141.1元，美團(03690)跌0.79%報175.9元，百度(09888)跌3.97%報99.2元，快手(01024)跌0.91%報65.7元，京東(09618)跌0.96%報176.2元，惟網易(09999)升0.44%報160.2元。

 

小米季績勝預期獲大行升目標，股價曾再破頂應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及大市，立即重溫


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