  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

萬國數據低開11%，第四季收入僅增9%遜預期

20/03/2025

 

 

　　萬國數據(09698)現價跌11.3%，報30.1元，該股成交約32萬股，涉資975萬元。

 

　　集團公布，截至去年12月31日止第四季度淨收入增加9.1%至26.9億元人幣，不及預期；季度經調整EBITDA同比增長13.9%至12.98億元人幣；季度純利41.75億元人幣，2023年度同期虧損31億元人幣，因期間終止經營業務產生利潤42.8億元人幣，每股盈利2.81元人幣，而期內持續經營業務的淨虧損為1.7億元人幣。

 

　　在集團業績公布後，萬國數據ADS股價在美大跌近14%至30.61美元。

 

　　集團截至去年12月31日止年度純利33.7億元人幣，2023年度虧損43億元人幣，每股盈利2.29元人幣，淨收入增加5.5%至約103億元人幣，持續經營業務淨虧損降至7.7億元人幣，經調整EBITDA（非公認會計準則）增長3%，至約48.8億元人幣。

 

　　現時，恒生指數報24753，跌17點或跌不足0.1%，主板成交近55億元。國企指數報9158，跌5點或跌不足0.1%。恒生科技指數報6031，跌9點或跌0.2%。即月期指新報24765，升31點，高水12點。即月國指期貨報9168，升10點，高水10點。即月科指期貨新報6023，跌8點，低水9點。

 

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02500

啓明醫療－Ｂ

2.980

異動股

01401

SPROCOMM INTEL

2.410

異動股

02570

重塑能源

256.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.950
  • 06618 京東健康
  • 33.450
  • 00669 創科實業
  • 96.250
  • 02800 盈富基金
  • 24.800
  • 00960 龍湖集團
  • 10.840
股份推介
  • 00316 東方海外國際
  • 118.400
  • 目標︰$125.00
  • 00315 數碼通電訊
  • 4.170
  • 目標︰$125.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.950
  • 目標︰$63.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.730
  • 目標︰--
  • 00005 滙豐控股
  • 89.900
  • 目標︰$98.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 526.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.800
  • 02318 中國平安
  • 49.650
  • 00001 長和
  • 45.200
  • 00005 滙豐控股
  • 89.900
報章貼士
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 0.910
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 19.440
  • 目標︰$25.00
  • 01299 友邦保險
  • 62.600
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/03/2025 12:47  《午市前瞻》恒指回調看24500，騰訊AI優惟首季盈利或放緩

20/03/2025 12:31  瑞聲科技年度純利升1.43倍，派末期息0.24港元

20/03/2025 12:24  吉利汽車年度純利大增2.13倍，派末期息0.33元

20/03/2025 12:12  華潤電力年度純利按年升三成，派末期息0.691港元

20/03/2025 12:37  【美國議息】經絡料美聯儲最快年中減息，P或降至加息周期前水平

20/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１８億元，買盈富基金沽美團

20/03/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲眾行大升目標，花旗降電能、長建至中性

20/03/2025 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒７７０２，兩周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

業績股|萬國數據績後急瀉，今年業務前景仍樂觀？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊績後最牛看$681，安踏$140，平保$70新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會已完成對8家劵商調查，傳考慮限新股孖展最高九成新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國生活的潛規則：永遠都在聊天氣？旅行隨拍的各種禁忌！
人氣文章

我要退休．羅國森

趁腦袋精靈，做齊「平安孖寶」 1
人氣文章

影視娛樂

「四叔」李兆基逝世｜「九年抱七」成佳話，派錢送樓！徐子淇誕四子女，獲逾10億港元獎勵！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

第53屆香港藝術節：從《虞姬夢》到《雷雨》，看女性身分自覺的蛻變
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

奧斯卡2025｜紅地毯珠寶3大亮點！女星都把戒指戴在食指上？影帝Adrien Brody胸針充滿細節
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《米奇17號》—— 除了寄生，共生可不可能？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黃金扶抱招式  無痛扶起跌倒長者，避免甩骹閃腰
人氣文章
健康殺手｜揭露環境荷爾蒙的潛在危害：致癌、不孕、過敏，8大避免接觸的健康建議
人氣文章
長跑鐵人離世：32歲馬拉松運動員突突逝，醫生推測或與因高強度特訓
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2025 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2025 13:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2025 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2025 12:49
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2025
業績股|萬國數據績後急瀉，今年業務前景仍樂觀？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

運河隨長和售港口糾葛升級，巴拿馬人聲音在哪？

20/03/2025 10:19

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處