萬國數據低開11%，第四季收入僅增9%遜預期

萬國數據(09698)現價跌11.3%，報30.1元，該股成交約32萬股，涉資975萬元。

集團公布，截至去年12月31日止第四季度淨收入增加9.1%至26.9億元人幣，不及預期；季度經調整EBITDA同比增長13.9%至12.98億元人幣；季度純利41.75億元人幣，2023年度同期虧損31億元人幣，因期間終止經營業務產生利潤42.8億元人幣，每股盈利2.81元人幣，而期內持續經營業務的淨虧損為1.7億元人幣。

在集團業績公布後，萬國數據ADS股價在美大跌近14%至30.61美元。

集團截至去年12月31日止年度純利33.7億元人幣，2023年度虧損43億元人幣，每股盈利2.29元人幣，淨收入增加5.5%至約103億元人幣，持續經營業務淨虧損降至7.7億元人幣，經調整EBITDA（非公認會計準則）增長3%，至約48.8億元人幣。

現時，恒生指數報24753，跌17點或跌不足0.1%，主板成交近55億元。國企指數報9158，跌5點或跌不足0.1%。恒生科技指數報6031，跌9點或跌0.2%。即月期指新報24765，升31點，高水12點。即月國指期貨報9168，升10點，高水10點。即月科指期貨新報6023，跌8點，低水9點。

撰文：經濟通市場組

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