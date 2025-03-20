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證監會已完成對8家劵商調查，傳考慮限新股孖展最高九成

20/03/2025

證監會已完成對8家劵商調查，傳考慮限新股孖展最高九成

 

　　在港交所(00388)新股結算平台FINI機制下，部分券商向客戶提供高達100倍以至200倍孖展。據《明報》報道，證監會正諮詢業界有關新股孖展的意見，包括回復以往一般收取10%按金做法。同時考慮給予券商彈性，若客戶有股票持倉「貨底」作抵押品，按金可作部分抵消，故並非「一刀切」收取10%現金，惟仍未有最終定案。消息指，證監會可能短期內，刊發相關通函，為業界提供清晰指引。


　　
　　2023年底推出的FINI機制引入預設資金壓縮機制，券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，一般為公開發售部分的5倍(按最高5倍回撥計)，認購所涉資金毋須過數，待獲分配股份才付款。因此券商可以超高槓桿承接大量孖展，若認購1億元股份，按金只需100萬元，形成有大量「頂頭鎚」飛。

 

　　證監會發言人表示，不會對市場傳言置評，但稱已完成對8家券商展開主題審查，以評估券商是否遵守證監會2023年11月(FINI推出時)通函中所列審慎風險管理標準，評估結果及進一步監管指引將於短期內向業界公布。

 

撰文：經濟通採訪組

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