平保 | 業績遜預期，縱增派息股價照插，惟仍獲券商力撐可趁機吸？

中國平安(02318)昨日(19日)收市後公布業績，去年純利按年升48%至1266億元人民幣，壽險及健康險業務新業務價值增近29%至400億元人民幣，惟兩者均低於預期，雖然末期股息增8%至1.62元人民幣，分紅總額連續13年保持增長，且於績後仍獲多家券商唱好，但今早(20日)股價仍最多跌逾半成，可能因此前已累積頗大升幅借勢調整，或可趁機吸納。

（Shutterstock）

去年純利按年升48%派息增至1.62元人幣 新業務價值增29%



中國平安截至2024年12月31日止全年純利1266.07億元人民幣，按年升47.8%，低於預期，而作為派息基礎的歸屬母公司股東的營運利潤為1218.6億元人民幣，升9%。派末期息每股1.62元人民幣，按年增8%。全年股息每股2.55元人民幣，按年增5%，基於歸母營運利潤計算的現金分紅比例為37.9%，按年升0.6個百分點，分紅總額連續13年保持增長。



期內營業收入11413.46億元人民幣，按年增10.6%；保險服務收入3281.46億元人民幣，按年增4.7%；綜合投資收益率5.8%，按年升2.2個百分點；整體綜合成本率98.3%，按年優化2.3個百分點。壽險及健康險業務新業務價值按年增長28.8%至400.24億元人民幣，低於市場預期的407.9億元人民幣；代理人渠道新業務價值按年增長26.5%。

去年壽險及健康險業務營運利潤跌3.8% 資管板塊虧損111億人幣



值得留意，中國平安的支柱業務，即壽險及健康險業務，營運利潤微跌。2024年中國平安壽險及健康險業務實現營運利潤960.22億元人民幣，較上一年度下滑3.8%。2024年壽險及健康險業務營運ROE為25.7%，較上一年度下滑4.5個百分點。



保險業務之外，中國平安的銀行板塊、資管板塊及金融科技業務依然承壓。2024年，平安銀行實現淨利潤445.08億元人民幣，同比略有下滑。資管業務依然負累，2023年這一板塊虧損近200億元人民幣，2024年資管板塊虧損111.14億元人民幣。2024年，金融賦能業務的營運利潤由上一年度的29.8億元人民幣收縮至3.49億元人民幣。



平保：國內利率中樞持續下行 資產端面臨新機遇與挑戰



平保董事長馬明哲表示，從業務經營看，隨着國內利率中樞持續下行，資產端面臨新的機遇與挑戰。一方面，集團要緊抓負債下行周期的機遇，加快核心金融業務發展；另一方面，要強化資產負債聯動，堅定穿越周期的資產配置策略，充分發揮險資負債久期長、規模體量大的優勢，持續加大對戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施及價值型品種的投資力度，體現「耐心資本」的責任與擔當。



他續指，集團會全面貫徹黨中央對做好2025年經濟工作的決策部署，堅持穩中求進工作基調，堅決落實「聚焦主業、增收節支、改革創新、防範風險」十六字經營方針，深入推進「綜合金融+醫療養老」雙輪並行、科技驅動戰略，推動全面數字化轉型和三省服務工程，支持實體經濟、穩守風險底線。

摩通：股息勝預期升目標價至70元 富瑞：上季業績符預期

摩通發表研報指，儘管受資產管理業務巨額虧損影響，中國平安2024財年稅後營運利潤(OPAT)略低於該行及市場預期，但關鍵財務指標超出該行及市場預期，每股股息為2.55元人民幣超出該行及市場預期，而充足資本將支撐每股股息增長。目前對公司盈利前景並不過度樂觀，但現時估值便宜，預計折讓會逐步消失，故上調其H股及A股評級，由「中性」升至「增持」。H股目標價由50港元升至70港元，而A股目標價亦由46元人民幣升至65元人民幣。

富瑞表示，中國平安去年第四季業績符預期，全年派息按年增5%優於預期，去年壽險及健康險業務新業務價值按年增長28.8%屬正面因素，負面因素為合約服務邊際(CSM)仍按年跌5%，新業務CSM按年下滑9%，從CSM釋放的下降部分被正向營運差異所抵銷，由於持續進行去風險化舉措，去年第四季資產管理損失96億元人民幣，予目標價67元，維持「買入」評級。

華泰證券：壽險新業務價值增長具韌性 維持目標價72元

華泰證券稱，中國平安去年每股盈利7.16元人民幣，略低於該行原預期7.34元人民幣，第四季度按年扭虧為盈，主要由投資收益高增推動。營運利潤可比口徑按年增長9.1%，核心利潤穩定增長。壽險新業務價值(NBV)可比口徑按年升近29%，前三季度按年升34%，去年第四季度持平，具備韌性。財產險綜合成本率(COR)為98.3%，較前一年改善2.4個百分點。每股派息按年增長5%，維持增長的歷史態勢。公司新業務價值有望保持增長，維持「買入」評級及目標價72元。

中金指，去年中國平安稅後營運溢利及淨利潤分別按年升9.1%及47.8%，資產管理業務合計虧損119億元人民幣，按年減虧88.5億元人民幣，符合管理層此前「減值高峰已過去」的表述；每股紅利按年升5%勝預期。對於中國平安來說艱難時刻可能已經過去，看好公司後續盈利和持續穩健分紅能力，重申「跑贏大」評級，目標價66.9元。

陳政深：業績不錯惟高位回吐難免 現價可吸中線上望60元

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深認為，平保業績其實不錯，但今日大市向下，加上業績公布前已連升4日，故於高位難免有些回吐，惟今日跌至10天線見到一些支持，低位有買盤，反映市場對其業績基本上「收貨」。不過，平保之前已升得太多，由今年低位39.9元計已升了近三成，有些回吐很合理，未必反映市場不滿意其派息及業績表現，除非明顯回落至100天線或者出現大成交沽售，但今日暫未見很重沽壓。其實，集團幾個業務板塊表現都不差，雖然壽險及健康險業務利潤有輕微下跌，但這個最大的業務板塊表現大致已能保持，市場應未致太挑剔其業績。

陳政深又指，平保的銀行、資產管理等業務板塊受壓不會對其影響很大，其財產保險業務佔整體業務一成幾，去年也有67%增長，銀行業務佔比則只有單位數，去年資產管理業務虧損也大幅減少四成，算是偏向正面。平保現價已可吸納，因見其已企穩10天線找到一些支持，中線升至去年高位近60元應不太困難，始終整體大市已破頂，平保仍稍為落後。

平保半日跌4.34%收報49.65元，成交43.26億元。其他內險股亦普遍下挫，國壽(02628)跌4.01%報16.3元，太保(02601)跌4.37%報25.15元，人保(01339)跌4.19%報4.35元，新華保險(01336)跌5.31%報29.45元，財險(02328)跌0.54%報14.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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