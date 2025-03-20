百度跌4%，稱副總裁女兒沒利用公司數據庫起底網民

內地搜索引擎龍頭百度(09888)最近再被捲入輿論風暴，副總裁謝廣軍的未成年女兒因追星糾紛起底網友，外界質疑其透過百度內部權限獲取數據，百度透過官方公眾號發布聲明表示，事件相關信息並非來源於百度，任何職級員工及高管均無權限觸碰用戶數據。

副總裁女兒微博

百度股價急挫4.18%，報95.05元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.99%。該股成交約756萬股，涉資7.20億元。

百度副總裁謝廣軍年僅13歲的女兒因追星糾紛，對一名在網上對明星留下惡評的孕婦進行「開盒」（即起底），在網上公開對方的姓名、手機電話及工作場所，大量粉絲對該孕婦進行電話騷擾及短信辱罵，甚至向其丈夫造謠其「騙婚騙彩禮」。事後謝廣軍女兒遭他人報復「開盒」，揭發其「富家千金」身份，謝廣軍在微信朋友圈表示，承認女兒參與了起底，已與女兒溝通，並嚴肅批評了她的行為，向所有受影響的人士鄭重道歉。

百度副總裁謝廣軍道歉(左) 百度發表公開聲明(右)

百度事後發表公開聲明，稱公司內部實施了數據的匿名化、假名化處理；數據存儲和管理實行嚴格隔離和權限分離，任何職級的員工及高管均無權限觸碰用戶數據。在謝廣軍女兒開盒事件後，百度安全部門反覆調取了相關日志，並查驗當事人權限，結果表明「開盒」信息並非源自百度，而是來自海外的「社工庫」（一個通過非法手段收集個人隱私信息的數據庫），至於網上流傳「當事人承認家長給她數據庫」的截圖，百度強調屬不實信息，與此同時社交媒體出現了大量文案高度雷同的造謠內容，百度已就謠言向公安機關報案。

撰文：經濟通市場組

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