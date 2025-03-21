恒指跌逾200點穿24000，長和長實績遜預期捱沽(最新急跌500點)

11:32am : 恒指跌幅進一步擴大，目前跌逾500點。

美股彈勢曇花一現，即使聯儲局主席鮑威爾發表安撫言論後，也未能扭轉華爾街對關稅帶來的通脹憂慮，隔晚美股爭持後復跌，中概股受拼多多業績差過預期拖累捱沽，港股輕微低開後未能抵擋沽壓，跌幅擴大至超過200點穿24000。

長和、長實去年均少賺兩成以上雙雙捱沽

長和系陸續公布業績，長和(1)公布去年純利按年大跌27%至170.88億元，末期息少派15%至1.514元。主席李澤鉅在業績報告指，業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理。消息拖累長和股價進一步下跌，現跌3%報43.5元，暫連跌兩日累跌5%。

另外長實(01113)公布去年純利按年跌約21.2%至136.57億元，全年派息1.74元，較2023年的2.28元下跌15.1%。長實公布去年物業銷售收益大跌50.6%至22.09億元，兼夾減少派息，拖累股價受挫，現跌5.6%報31.75元，暫連跌兩日累跌7.4%。

比亞迪遭歐盟調查急挫

英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟委員會正初步調查中國是否向比亞迪(01211)匈牙利工廠提供補貼，若被發現受惠於不公平的國家補貼，歐盟可能迫使其出售部分資產、減少產能、償還補貼。比亞迪現跌6.2%，報398元。

現時，恒生指數報23966，跌253點或跌1%，主板成交近1085億元。國企指數報8853，跌96點或跌1.1%。恒生科技指數報5739，跌96點或跌1.7%。即月期指新報24014，跌179點，高水48點。

撰文：經濟通市場組

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