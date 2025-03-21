港股 | 午市前瞻 | 港股價值重估告段落關注恒指廿天線 高追長和要止蝕

隔夜美股回軟，中概股急挫，恒指今早低開過百點後早段反覆，及後滬深兩市全線向下，恒指愈跌愈多。恒生指數半日報23733，跌486點或2%，主板成交近1757億元。恒生中國企業指數報8767，跌182點或2%。恒生科技指數報5664，跌171點或2.9%。

（Shuttlestock圖片）

曾永堅：恒指升勢告段落，關注廿天線及黃金比例0.382倍

今日恒指低開低走，尤其是臨近午市急插，失守24000關。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，目前需密切關注廿天線（約23756點）或者此次升浪的黃金比例0.382倍，即22500點，若未來至少三個交易日收低於這兩個關鍵位置，或意味著此輪升浪暫時見頂。恒指目前已連跌兩日，曾永堅指出，港股此輪下跌，一方面是此前帶動資金流入港股的估值重估，隨著科技股相繼公布業績後已告一段落。下一浪的估值重估關注相關企業在AI投資、產品及技術商業化進程中對盈利表現的推動。另一方面，市場對特朗普經貿政策引發的經濟衰退憂慮日益上升，美股進入下跌周期，市場擔心美股跌勢加劇引發資金撤退潮和更大下跌甚至崩盤，美股恐慌情緒加速了港股短線資金的獲利離場。

長和業績受非港口業務拖累

長和(00001)公布，按IFRS 16後基準計算，截至2024年12月31日止全年純利170.88億元，按年跌27%，每股基本盈利4.46元。期內收入4766.82億元，升3.3%；EBITDA總額1251.08億元，按年跌1.7%。曾永堅指出，長和業績表現差主要受港口以外業務拖累，如基建、能源等業務。不過，長和在港口業務方面表現較好且持續增長。

但此前長和公布，擬向貝萊德-TiL財團原則出售和記港口80%股權，出售資產涉及23個國家43個港口業務，或影響未來港口業務的盈利表現。曾永堅認為，出售非在華港口，雖然短期內可能對長和的業績有不利影響，但在宏觀經濟環境不明朗的情況下，出售資產是正確的舉措。他進一步指出，政治因素上，特朗普當選後，巴拿馬地緣政治變化，使長和中國以外港口業務政治風險增加，且中美關係複雜，港口業務面臨更多不明朗因素。經濟因素上，特朗普關稅貿易政策帶來環球經濟衰退風險，未來環球航運需求可能受到較大衝擊。港口業務在這種環境下也難以有突出表現。

此前有分析認為長和在售賣資產後會增派特別息，但曾永堅認為，按照業績報告的表述，長和不一定會將大部分以股息和特別股息形式派返給股東，而是留存部分現金作日後之用，例如，待宏觀環境改善或變得明確時，再在其他領域或地區作合適投資。

對於此前炒作售資而買入長和股票的投資者，曾永堅建議以低於成本的10%至15%為參考指標來考慮是否繼續持有；而在炒作前入場的投資者可繼續持有。

長和股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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