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一周部署 | 港股業績期遇高位調整，歐美公布重磅通脹數據

23/03/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

港股踏入業績期

 

　　踏入3月下旬，大批上市公司派發全年業績，公司業績除了代表公司自身財務表現，亦是國家及本港經濟晴雨表，而若經濟基本面弱過預期，盈警多於盈喜，則難為股市帶來新一波升勢。從已經發放業績的上市公司表現來看，普遍缺乏驚喜，中國內需疲軟、投資乏力，互聯網平台缺乏盈利增長點，而本港零售市道差且房地產市場不景，預計股票績後回吐的情況會較多，對恒指後續攻頂帶來壓力。

 

長和賣港口資產後續

 

　　從港澳辦轉載官媒批評，而後在內地網上鼓動民憤，再到兩任特首放箭，現在官方輿論還打起了法律牌「溫馨提醒」。漸漸地阻止長和出售巴拿馬港口的聲浪逐漸形成一股力量，即使李澤鉅避免召開業績會面對傳媒閃光燈，但當事件變得政治化後，只要長和系在本港和內地擁有業務，他終有一日還是得回應。然而目前一切的壓力加在了港府身上，李嘉誠家族作為香港最具代表性的富商，如果港府要施加壓力甚至法律阻嚇長和出售境外業務，無疑又是給境外勢力「遞刀子」，這樣的香港故事又該如何去講。

 

歐美公布通脹數據

 

　　歐洲本周將公布CPI數據，而美國亦將公布PCE物價數據，但是本月的通脹形勢預計難以動搖央行決定，關鍵是全球關稅戰會如何撕裂現在的世界貿易大局，從關稅傳導完成後的美國通脹會否截斷環球減息周期，這才是重中之重。不過美聯儲下月決定減緩縮表速度，還是為市場釋放信心，代表若美國經濟出現衰退或美股向下調整，儲局難以坐視不理。

 

英國公布春季財政預算

 

　　英國財相將在周三公布春季財政預算，面對低增長和高通脹的經濟挑戰，政府需要在財政責任和經濟刺激之間取得平衡。雖然工黨政府不會進行大規模的稅收改革，但可能會對某些稅收政策進行調整，例如延長凍結稅收豁免和門檻，或對企業稅收進行改革，另外僱主國民保險費率將從4月6日起上升至15%，將增加企業成本，同時還將引入新的就業權益，並對企業帶來更多合規要求。

 

一周部署 | 港股業績期遇高位調整，歐美公布重磅通脹數據

一周部署 | 港股業績期遇高位調整，歐美公布重磅通脹數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

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黃偉豪：業績期後 港股繼續整固定見頂回升？

 

 

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