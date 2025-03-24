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京東在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務

24/03/2025

　　京東(09618)今宣布在香港正式啟動新一輪布局加碼，推出「買貴就賠」服務，覆蓋京東自營全品類商品；同時針對家電類商品首次開啟大規模補貼，並提供自營家電「30天包退、180天有壞換新」、「一件包郵」等服務。

 

京東在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務

京東物流(02618)香港快遞業務負責人馬偉、京東(09618)港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）（許英略攝）

 

　　京東港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）指出，相較本港其他零售商，公司採購量具壓倒性優勢，加上全國採銷團隊，可優化供應鏈降低降低成本。至於可獲包郵至香港家電產品，楊肯透露相關存貨單位（SKU）涵蓋6位數字或逾10萬件。另「買貴即賠」等活動若認受性良好，他稱肯定續加碼。

 

推限時「買貴即賠」，有信心價格做到全港最低

 

　　至於「買貴即賠」服務由即日起至4月30日，補償將以京東優惠券形式發放。每位用戶在活動期間累計最多可以參與4次，最高補償金額每次為618元（人民幣．下同），活動限量首1萬名用戶參與。

 

　　楊肯表示，隨著愈來愈多香港消費者對內地優質品牌、高性價比商品表現出強烈的購買意願，品類需求也更加多元，京東將透過持續地布局為香港消費者帶來更豐富的商品、更實惠的價格、更優質的服務。特別是針對家電類商品，公司有信心把價格做到全港最低。

 

　　此外，即日起京東APP香港站啟動瓜分「總值百萬優惠券」活動，消費者在活動期間下單，購物金額滿188元即可參與抽獎，有機會獲得價值1萬元無門檻優惠券，可以直接用於消費。另外，首次下載京東APP的香港新用戶將獲價值600元新人專屬禮包等福利。

 

物流運營中心將陸續升級

 

　　另一方面，京東物流(02618)已分別在觀塘、葵青、沙田和元朗開設4個運營中心，現於柴灣增設第5個運營中心，該網站配備自動化分揀設備，分揀效率預計提升2倍。京東物流香港快遞業務負責人馬偉指出，4個舊有運營中心會陸續升級，且會加快快閃店布局，甚至計劃在店內增設零售業務，但強調會按節奏擴張。另外，馬偉預告至年底，京東物流人手會有較大幅度增加。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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