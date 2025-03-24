異動股 | 海爾飆近半成，小米升1%，內地啟動全國家電消費季

家電股普遍向上，小米(01810)升1.6%，報55.6元，海爾智家(06690)升4.7%，報26.95元，TCL電子(01070)升9.8%，報8.61元，國美零售(00493)升5.6%，報0.019元，海信家電(00921)升3.7%，報27.75元。

今日上午「2025全國家電消費季」在上海新國際博覽中心AWE2025展會現場舉行啟動儀式。本次活動由商務部、上海市人民政府主辦，上海市商務委員會、上海市浦東新區人民政府、中國家用電器協會承辦。

商務部副部長盛秋平在致辭中表示，商務部將統籌線上線下渠道，組織開展2025年全國家電消費季系列活動，依託加力擴圍家電以舊換新支援政策，優化政策+活動驅動機制，鼓勵廠商創新、平台讓利、企業優惠，進一步放大家電以舊換新政策在惠及民生、引導生產等溢出效應，加快釋放家電更新消費的潛力。

現時，恒生指數報23675，跌14點或跌不足0.1%，主板成交逾1287億元。國企指數報8750，升8點或升不足0.1%。恒生科技指數報5628，跌11點或跌0.2%。即月期指新報23689，升87點，高水13點。即月國指期貨報8754，升40點，高水3點。即月科指期貨新報5627，升25點，高水10點。

上證綜合指數報3359，跌5點或跌0.2%，成交3533.94億元人民幣。深證成份指數報10648，跌38點或跌0.4%，成交5305.44億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

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