南方東英9隻個股槓反ETF上市，港交所:加強港ETP市場地位

南方東英資產管理正式發行亞洲首批9隻美股個股槓桿及反向產品，港交所(00388)表示，歡迎亞洲首批個股槓桿及反向產品上市，進一步豐富香港的產品生態圈，加強香港作為區內領先ETP市場的地位。

豐富產品生態圈，加強香港ETP市場地位

南方東英推出以美股英偉達US.NVDA、特斯拉US.TSLA、CoinbaseUS.COIN、微策略US.MSTR個股槓桿反向產品，包括正向槓桿2倍和反向2倍的產品，各設有港元和美元櫃台。另外，亦推出巴郡US.BRK的每日槓桿2倍產品，但未有相應的反向產品。

港交所交易所買賣產品主管Jean-Francois Mesnard-Sense表示，新推出的個股槓桿及反向產品標誌著香港交易所於ETP領域的重大發展，並體現了對產品創新的承諾。這批新產品將有助拓展香港市場的廣度和深度，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。期待繼續與市場各方持份者緊密合作，為香港迎來更多創新產品。

首兩個月ETP市場日均成交額增89%至360億元

港交所指，2024年香港ETP市場的市值增長至4630億元的紀錄新高，新上市產品數目同樣創下歷史新高。踏入2025年，該增長勢頭依然強勁，ETP市場今年首兩個月的日均成交額達到360億元，按年大升89%。

香港交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）是香港交易所增長最快的市場之一，產品種類在過去幾年亦不斷增加，當中包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF、亞洲首批虛擬資產ETF（現貨及期貨），香港首批備兌認購期權ETF，以及最近在香港進行跨境掛牌上市的景順QQQ ETF。

證監會：已針對槓反產品引入相關監管框架

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，這9隻ETF上市，標誌著本港上市產品多元發展的重要里程碑，同時彰顯證監會在開發創新產品及保障投資者的承諾。她又提到，證監會已針對個股槓桿及反向產品的獨特性和潛力，引入並加強相關監管框架，以提供額外保障和措施，平衡投資者的潛在收益與風險。

南方東英9隻美股個股槓桿及反向ETF今掛牌，追蹤英偉達巴郡等

南方東英資產管理有限公司宣布，今日在港交所上市亞洲首批9隻個股槓桿及反向產品（槓反產品），為投資者在亞洲交易時段提供便捷的美國熱門股票交易或對沖工具。

南方東英推出以美股英偉達US.NVDA、特斯拉US.TSLA、CoinbaseUS.COIN、微策略US.MSTR個股槓桿反向產品，包括正向槓桿2倍和反向2倍的產品，各設有港元和美元櫃台。另外，亦推出巴郡US.BRK的每日槓桿2倍產品，但未有相應的反向產品。

這批個股槓反產品使用以掉期為基礎的合成模擬策略，追蹤標的股票每日表現的兩倍和每日表現的反向兩倍（扣除費用及支出之前）。每隻產品的上市價格約為每單位78港元，每手交易單位為10個單位，每年管理費為產品淨資產價值（NAV）的1.6%。

截至2024年12月31日，南方東英在槓反產品領域的市場份額達到98%（按資產管理規模計算）和99.5%（按平均每日成交額計算）。2024年底，香港槓反產品的資產管理規模達到253億港元，佔去年香港交易所交易產品市場平均每日成交額的15.3%。

南方東英資產管理有限公司首席執行官丁晨表示，南方東英致力於提供多樣化的投資產品，槓反產品是其中重要的組成部分。新的個股槓反產品提供了捕捉美國熱門股票短期波動的機會。

撰文：經濟通採訪組

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