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力圖擬3.9億元向收租王永倫購金鐘大廈，去年8億底價強拍流拍

25/03/2025

力圖擬3.9億元向收租王永倫購金鐘大廈，去年8億底價強拍流拍

 

　　力圖控股(01008)公布，全資附屬與本地老牌家族永倫中心、永倫文化及永倫興業達成臨時協議，擬以總代價為3.88億元，收購位於香港灣仔黃金地段的金鐘大廈物業作收租用途。值得留意的是，收租王永倫去年以低市值4200萬元的底價8.01億元申請強拍金鐘大廈，但在無人問津下最終流拍。

 

　　今次力圖控股收購的金鐘大廈物業包括大部分樓層及地舖，合共佔據金鐘大廈約86.67%的面積，按比例測算，今次金鐘大廈定價比去年前強拍底價低了44%。

 

　　上述交易涉及的根據賣方提供的資料，截至2023年底及2024年底，該等物業的年租金收入分別約為100萬元。收購計劃預計將於2025年7月31日或之前完成，買方已支付1940萬元的誠意金，並同意於正式協議簽署時支付3880萬元作為按金，餘下金額3.492億港元將於收購完成時支付。

 

　　公司董事會指出，上述收購事項符合公司長期發展策略，並為公司提供了具有競爭力的價格進行市場擴張的機會。隨著香港物業市場在過去幾年經歷顯著下跌，董事會認為此次收購是一次有吸引力的投資機會，並將有助於公司未來資本增值。

 

物業存逆權侵佔風險

 

　　力圖控股提到，儘管該等物業已經被佔用超過50年，並需遵守香港政府多項規範，董事會估計，為解決現有的合規要求，相關成本不會超過500萬元。然而該大廈曾涉及不利的逆權佔有判決，董事會強調有關判決與公司收購的物業無直接關聯，不會對公司未來的使用構成影響。公司計劃在完成收購後，對該等物業進行全面翻新，並將其出租以創造穩定的租金收入，預計該等物業將成為集團穩定的現金流來源，同時有望在未來隨著市場復甦獲得資本增值。

 

　　公司又強調並無意縮減、終止或出售任何核心業務。此次收購旨在進一步擴展集團在香港的投資物業業務，並為股東創造穩定回報。董事會認為，交易條款在當前物業市場環境下公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

撰文：經濟通市場國金組

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