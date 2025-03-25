  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中概異動 | 理想汽車跌近3%，王興此前四度減持共套現約7億元

25/03/2025

中概異動 | 理想汽車跌近3%，王興此前四度減持共套現約7億元

 

　　理想汽車(02015)現價跌2.8%，報102.3元，該股成交約253萬股，涉資2.59億元。

 

　　根據聯交所資料顯示，身兼理想汽車非執董的美團董事長王興於上周二至上周五(18日至21日)連續四個交易日，分別按每股平均價110.9737元、109.1931元、107.1994元及102.1508元，減持公司150萬股、150萬股、200萬股及150萬股，套現6.98億元，持股量由21.3%降至20.94%。

 

　　現時，恒生指數報23678，跌227點或跌1%，主板成交近910億元。國企指數報8749，跌101點或跌1.1%。恒生科技指數報5640，跌96點或跌1.7%。即月期指新報23668，跌300點，低水10點。

 

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
理想汽車(02015) 102.30元 跌2.76%
小鵬汽車(09868) 82.70元 跌4.12%
蔚來(09866) 34.25元 跌1.30%
零跑汽車(09863) 49.35元 跌2.57%
比亞迪(01211) 396.20元 跌1.78%
吉利汽車(00175) 16.96元 跌3.96%
長汽(02333) 15.18元 跌3.56%
廣汽集團(02238) 3.17元 跌1.25%

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】公營醫療收費新方案公布，急症室設分級收費，街症等項目加價，你是否認同新收費方案？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02563

華昊中天醫藥－Ｂ

6.700

異動股

08340

紫荊國際金融

0.470

異動股

01882

海天國際

22.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 6.700
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.470
  • 01882 海天國際
  • 22.200
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 149.900
  • 00241 阿里健康
  • 4.940
股份推介
  • 00778 置富產業信託
  • 4.150
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.800
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 30.450
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 12.720
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 7.340
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.400
  • 00001 長和
  • 45.050
  • 00700 騰訊控股
  • 502.000
  • 00388 香港交易所
  • 351.000
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.550
  • 目標︰$4.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 6.840
  • 目標︰$8.57
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.090
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
即時重點新聞

25/03/2025 16:45  《盤後部署》恒指急挫考驗二萬三，中國太平年初升幅全失博追落後

25/03/2025 16:37  快手(01024)去年第四季經調整淨利潤升7.8%，略勝預期

25/03/2025 17:18  萬洲國際去年生物公允價值調整前純利升1.4倍，息增至40港仙

25/03/2025 16:51  【投資峰會】陳翊庭：北水佔港股成交近兩成，外資明白中資股吸引

25/03/2025 18:26  中電信：已完成AI體系化布局，今年算力資本支出預估增逾兩成

25/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３９億元，買小米沽騰訊

25/03/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】德銀升比亞迪目標一成半，中石化績後被大行削目標

25/03/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７７４８，隔夜拆息較上日軟至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 蔡崇信憂AI數據中心現泡沫，新疆鋼廠減產，股匯弱新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 樓價跌連GEM都撈底！重槌入市想回流香江？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普時日無多 3
人氣文章

小薯茶水間

公立醫院「加價」：急症室加至$400、住院服務每天$200-300！2026年1月1日生效
人氣文章

快樂退休．曾智華

《快樂退休》又再生BB
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究證實補鈣可減大腸癌風險！除了乳製品，亦能從補充劑入手？
人氣文章

Fashion

大容量手袋熱潮回歸！瞄準Bottega Veneta、Chanel、Prada最新款式，告別小廢包！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

內地拍賣市場暮氣沉沉，真正的原因在哪裏？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫解析春季情緒不穩的3大原因與治療方案：針灸、中藥、食療及耳穴，推薦情緒養生3招
人氣文章
抗癌 │ 吳文忻乳癌惡化至四期擴散至尾龍骨，淚崩分享抗癌辛酸，堅信四仔也可以好返，害怕便輸新文章
人氣文章
65歲洪朝豐健康狀況引關注：曾患舌癌及淋巴癌，近照顯示頸部腫脹
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道25/03/2025
高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普加關稅與中日關係

25/03/2025 15:49

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處