中概異動 | 理想汽車跌近3%，王興此前四度減持共套現約7億元
25/03/2025
理想汽車(02015)現價跌2.8%，報102.3元，該股成交約253萬股，涉資2.59億元。
根據聯交所資料顯示，身兼理想汽車非執董的美團董事長王興於上周二至上周五(18日至21日)連續四個交易日，分別按每股平均價110.9737元、109.1931元、107.1994元及102.1508元，減持公司150萬股、150萬股、200萬股及150萬股，套現6.98億元，持股量由21.3%降至20.94%。
現時，恒生指數報23678，跌227點或跌1%，主板成交近910億元。國企指數報8749，跌101點或跌1.1%。恒生科技指數報5640，跌96點或跌1.7%。即月期指新報23668，跌300點，低水10點。
表列同板塊或相關股份表現
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|理想汽車(02015)
|102.30元
|跌2.76%
|小鵬汽車(09868)
|82.70元
|跌4.12%
|蔚來(09866)
|34.25元
|跌1.30%
|零跑汽車(09863)
|49.35元
|跌2.57%
|比亞迪(01211)
|396.20元
|跌1.78%
|吉利汽車(00175)
|16.96元
|跌3.96%
|長汽(02333)
|15.18元
|跌3.56%
|廣汽集團(02238)
|3.17元
|跌1.25%
撰文：經濟通市場國金組
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