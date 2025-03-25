中概異動 | 理想汽車跌近3%，王興此前四度減持共套現約7億元

理想汽車(02015)現價跌2.8%，報102.3元，該股成交約253萬股，涉資2.59億元。

根據聯交所資料顯示，身兼理想汽車非執董的美團董事長王興於上周二至上周五(18日至21日)連續四個交易日，分別按每股平均價110.9737元、109.1931元、107.1994元及102.1508元，減持公司150萬股、150萬股、200萬股及150萬股，套現6.98億元，持股量由21.3%降至20.94%。

現時，恒生指數報23678，跌227點或跌1%，主板成交近910億元。國企指數報8749，跌101點或跌1.1%。恒生科技指數報5640，跌96點或跌1.7%。即月期指新報23668，跌300點，低水10點。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 理想汽車(02015) 102.30元 跌2.76% 小鵬汽車(09868) 82.70元 跌4.12% 蔚來(09866) 34.25元 跌1.30% 零跑汽車(09863) 49.35元 跌2.57% 比亞迪(01211) 396.20元 跌1.78% 吉利汽車(00175) 16.96元 跌3.96% 長汽(02333) 15.18元 跌3.56% 廣汽集團(02238) 3.17元 跌1.25%

撰文：經濟通市場國金組

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