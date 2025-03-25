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舜宇 | 去年盈利派息倍升惟展望保守，股價急插未宜沾手？

25/03/2025

　　舜宇光學(02382)公布業績，去年盈利按年升1.46倍至27億元人民幣，末期息增1.43倍至53.2港仙，收入則升21%至383億元人民幣，惟集團對未來展望保守，指面對逆全球化程度持續加劇，國內產能過剩引發內捲式競爭與產業加速整合，將對企業產品創新、運營效率與組織韌性提出更高要求。富瑞雖指舜宇去年下半年毛利率及純利超預期，但仍維持「持有」評級。舜宇股價今早(25日)急插逾8%，半日成交達10幾億，看來暫未宜吸納。

 

（舜宇網頁截圖）


去年盈利按年升1.46倍收入升21%　末期息倍增至53.2港仙


　　舜宇光學截至去年12月31日止年度盈利約26.99億元人民幣，按年升1.46倍，每股盈利2.4816元人民幣，擬派末期股息每股53.2港仙，按年增1.43倍。集團去年收入382.9億元人民幣，按年升20.9%，因為智能手機市場的復甦使得手機鏡頭及手機攝像模組收入增加；汽車智能化的快速發展帶動車載鏡頭及車載模組收入增加，及受益於OMI的需求上升，XR相關業務收入也增加；以客戶地區計，中國佔286.9億元人民幣，按年升34%；中國除外的亞洲收入61.5億元人民幣，跌15%；歐洲收入19.9億元人民幣，升32%；北美洲收入13.1億元人民幣，升21%。按貨品種類劃分，年內光學零件外部銷售收入117.1億元人民幣，按年升23%；光電產品外部銷售收入261.6億元人民幣，升21%；光學儀器外部銷售收入4.3億元人民幣，跌18%。


　　集團去年毛利70億元人民幣，按年升52.6%，毛利率為18.3%，按年升3.8個百分點，主要受益於產品結構的改善，手機鏡頭和手機攝像模組的毛利率提升。

 

舜宇：逆全球化程度持續加劇　內捲式競爭與產業加速整合


　　舜宇光學指，隨着汽車智能化進程的不斷加速，高級輔助駕駛系統(ADAS)基本成為新上市汽車的核心配置，ADAS車載鏡頭的搭載率不斷提升。2024年集團車載鏡頭的出貨量較上年增長約13%至約1億件。手機鏡頭業務方面，隨著全球智能手機銷量回暖，集團手機鏡頭在2024年的出貨量較上年增長約13%至約13.2億件，持續保持全球第一的市場份額。

 

　　展望未來，集團稱，全球經濟放緩和技術創新帶來了市場的深度重構。逆全球化程度持續加劇，國內產能過剩引發內捲式競爭與產業加速整合，這將對企業的產品創新、運營效率與組織韌性提出更高的要求。

 

富瑞：去年下半年毛利率及純利超預期　予目標價90元


　　富瑞發表最新研報指，舜宇光學去年下半年毛利率及純利超乎預期，反映供需及市場競爭情況較健康，而且任何相較於去年下半年平均售價、毛利率趨勢正面的展望都令人鼓舞，維持「持有」評級，目標價90元。


　　另星展近日指，受到人工智能手機加快普及以及中國具身人形機械人崛起的推動，預期舜宇2023至2026年盈利年均複合增長率將達73%，機械人應用和AI手機的光學部件規格升級將推動光學零件高端化發展，並有助提升產品平均售價和利潤率，相應將其2025及2026年盈利預測分別上調3%及7%，維持「買入」評級，目標價由106元升至110元。

 

黃瑋傑：憂換機需求減兼車載鏡頭出貨增長慢　宜待回至合理水平才吼

 

舜宇 | 去年盈利派息倍升惟展望保守，股價急插未宜沾手？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，智能手機市場經歷3年低潮，去年終於回暖復甦，但市場擔心換機潮周期比以前長；去年一輪換機過後，今年換機需求恐已透支。另外，舜宇雖有造車載鏡頭，但去年出貨量只增長13%，增幅不算大。而集團指，逆全球化程度持續加劇，國內產能過剩引發內捲式競爭與產業加速整合，這將對企業產品創新、運營效率與組織韌性提出更高要求，可見集團亦看到未來存在挑戰。雖然舜宇在車載鏡頭方面屬於龍頭，仍有增長空間，但市場仍有其他競爭對手，現時自動駕駛發展對鏡頭需求那麼大，舜宇出貨量也只增13%，令人擔心。

 

　　黃瑋傑續指，舜宇、瑞聲(02018)及丘鈦科技(01478)等手機設備股之前炒作去年智能手機市場復甦，股價都已升了不少，其中舜宇與丘鈦毛利率相差一大截，舜宇毛利率有18%，丘鈦只約6%，惟丘鈦勝在「細細粒」，炒起來升幅可以很大，不過，若論基本面，寧願等舜宇調整至合理吸引水平吸納。而瑞聲亦公布業績沒多久，股價今日跌穿20天線，三隻股份之中，特別是舜宇及瑞聲走勢都明顯「落緊山」，可能仍未跌完，不要急於吸納。他又提及比亞迪電子(00285)由去年11月到今年2月一直「上山」，幾乎於甚麼位買都可賺錢，但近一個半月由最高61.55元跌下來，至現時40幾元，於甚麼位買都輸錢，總之跟勢買贏面始終較大。

 

　　舜宇半日跌8.36%收報78.4元，成交14.73億元。其他手機設備股亦普遍急挫，瑞聲跌8.88%報47.2元，丘鈦科技跌4.33%報8.17元，比亞迪電子跌9.69%報42.4元，高偉電子(01415)跌5.15%報30.4元。

 

舜宇去年盈利派息倍升惟展望保守，股價急插未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評舜宇及大市，立即重溫

 

 

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《外資精點》富瑞維持舜宇光學「持有」評級，目標價90元
舜宇光學去年賺27億人幣升1.45倍，息倍增至53.2港仙

 

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