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據報長和正與港府商討就出售港口業務尋求合理解決方法

27/03/2025

據報長和正與港府商討就出售港口業務尋求合理解決方法

 

　　長和(00001)計劃將兩個巴拿馬港口售予貝萊德牽頭財團，引起各界關注。據《南華早報》引述消息報道，長和(00001)正與香港政府討論「合理的解決辦法」。

 

　　據報，在得悉長和3月4日意外宣布將其所有海外港口業務出售給美國公司牽頭的財團後，政府立即與和黃接洽。報道引述政府消息透露，雙方一直保持接觸，試圖尋找合理的解決方案。

 

　　另有消息指，現時選擇有限，因為取消出售可能代價高昂，並帶來嚴重政治影響，而繼續推進交易則會對公司和國家造成損失。

 

　　港澳辦與中聯辦近日針對長和(00001)出售巴拿馬港口事件多次轉載《大公報》文章。早前《彭博》引述消息報道，長和將兩個巴拿馬港口出售予貝萊德牽頭財團的計劃正如期進行，表明談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。據報，有關各方現正敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議，而涉及長和其他41個港口的交易均在推進。

撰文：經濟通採訪組

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