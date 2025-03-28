美股焦點 | 汽車關稅增貿易戰憂慮，美國車股受累，三大指數報跌

美國總統特朗普推行汽車關稅，加劇投資者對貿易戰憂慮，美國車股受累，美股三大指數周四（28日）報跌。

道指收市跌155.09點，或0.37%，報42299.70點；標普500指數跌18.89點，或0.33%，報5693.31點；納指跌94.98點，或0.53%，報17804.03點。

受特朗普汽車關稅政策拖累，通用汽車跌7.4%。福特汽車下跌3.9%，Stellantis下跌1.3%。瑞銀分析師估計，如果對汽車和汽車零部件徵收25%關稅，可能會完全抵銷福特汽車和通用汽車2025年的利潤。

美匯指數日內下跌0.36%，報104.291。美元兌日圓微升0.38%，報151.121。歐元兌美元連續六個交易日走弱後，日內輕微反彈0.4%，報1.07963。

現貨金觸及3059美元

黃金市場延續近期強勢，現貨黃金一度觸及3059美元，再創歷史新高。紐約期金升1.53%，報每盎司3099.14美元。高盛發表最新報告指，在極端情況下，金價有可能在今年升至每盎司4200美元以上。

油價自3月以來保持向上走勢，紐約期油升0.33%，報每桶69.88美元；布蘭特期油升0.35%，報每桶73.31美元。

撰文：經濟通市場國金組

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