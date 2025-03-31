季結 | 踏浪前行 | DS創神話恒指季升三千點 科技概念大熱後續尋黑馬

港股今季重拾升勢，主要受科技股估值回升帶動，令恒指得以在季內爬升至24800水平，但來臨25000關口前即告受阻，隨後於3月下半月展開調整，但調整期間恒指走勢有韌性，未出現大幅下跌，累計全季大升3059點或15.25%，惟單季升幅仍輸從谷底反彈爆發的去年第三季。

今年春節前夕，正當內地各家互聯網大廠還是苦心修煉AI大模型之時，DeepSeek如同一夜春雷炸響神州AI產業曙光，它號稱以極低的訓練成本煉出最具CP值的高端AI模型，引發業界驚詫，接下來輪到宇樹科技的機械人在央視春晚跳舞，打響了市場對國產人形機械人的想象……國產高科技玩家代有人才出，股民想追落後還可以選哪隻黑馬？

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曾永堅：港股重估已達尾聲，指望政策憧憬

回顧港股第一季，恒指高低波幅高達6200點，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，指港股首季主要因DeepSeek普及令市場憧憬企業AI化成本下降，帶動科技股獲重新估值，引領大市上漲。而恒指25000受阻後仍難以大跌，他認為雖然港股重估已達尾聲，但市場仍內地針樓市及消費仍有政策憧憬，加上科技股重估後仍較區內日、韓以至印度都仍有估值優勢，為3月下半月支撐大市的重要原因。

展望次季環球股市繼續聚焦關稅政策變化，美國總統特朗普的不穩定與及其他國家的回應都是不明朗因素，關注美股對通脹升溫以及經濟衰退憂慮的解讀，如美股持續下跌，港股將難以避免受到拖累。他預期，特朗普並不會在4月2日對關稅政策一錘定音，後續必然會再有變化，甚或提出更激進政策；另一邊廂雖然中央有意托市，但避險情緒升溫將不利第二季全球股市表現，恒指除大有機會下試黃金回調比例0.382倍約22500水平外，甚至有機會進一步下測0.5倍約21700水平。他預計，已炒一季的科技股將於次季出現回吐，炒作過後市場將聚焦發展AI成本下降反能否反映在業績之上，才會對科技股有更進一步估值。

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李偉傑：恒指最壞情況見兩萬二

天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國關稅政策的影響力將會在第二季加劇，環球資金流存在不確定性，預料對第二季港股帶來壓力。但由於關稅中國影響相對較小，加上市場早已消化該項因素，因此對港股的衝擊相對較小。

近期，美日股市接連下挫，但港股表現相對比較硬淨。李偉傑預料，在恒指在第二季度走勢表現相對平穩，上方有望挑戰25000點，下方預料在23000點有初步支持。但由於關稅問題持續發酵，預料最差情況下，不排除有機會下探22000點。在第一季股價表現亮麗的大型科技股，預料在進入第二季後走勢趨於平穩，但中小型AI相關股由於首季升幅較大，不排除有下調的風險。除了科技股，李偉傑表示，第二季度傳統股份有機會表現較好，特別是金融板塊和能源板塊。

DeepSeek引發科技股重估，惟留意企業變現能力

AI及機械人相關股在首季普遍跑贏大市，當中以越疆(02432)表現最亮麗，首季累升1.57倍。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場對內地相關行業發展前景具有信心，特別是DeepSeek崛起後，該等板塊價值被重估。但炒作概念過後，市場開始關注該等公司的變現能力。中小AI概念股若未能在第二季度取得技術突破，或顯示變現能力，不排除股價有下調壓力。此外，中小AI股當中，很多並未具備盈利能力，現金流相對緊張的情況下，不排除有集資需要，對股價或帶來一定壓力。

李偉傑表示，大型科技股無論是資金或執行力相對都較強，前景依然可以看好。以阿里為例子，集團早前承諾在未來三年投入3800億人幣在雲及AI硬件基礎建設上，該金額超過集團過去10年投入3000億元的總和，這是中小AI企業所無法比擬的。市場對於阿里這樣的大型科技股信心較大，認為有能力在短時間內追上歐美的行業龍頭。不過，由於股價之前累升大，預料只要回調至120元以下邊具備買入吸引力。目標為140元至145元。

除了阿里，李偉傑認為，美的(00300)的前景一樣不可忽視。美的目前雖然集中於生產家電，但集團雄厚的資金流及技術成為人形機械人發展的後盾。集團的人形機械人已具有量產能力，潛力巨大。美的集團研發的人形機械人早於今個月中曝光，該集團機械人業務分兩大方向：一部分是家電機械人化，將人形技術融入家電產品，如視覺、機械臂、人機交互；另一方面則是人形機械人整機開發，應探索用場景、B端市場的落地應用。然而，人形機械人並未進入商用期，暫時難以估計對股價會帶來多大的貢獻。一旦進入商用期，預料將成為美的集團未來一個增長點，亦將成為股價上升的催化劑。

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看好金價仍宜揀ETF

踏入第二季，預計資金避險需求上升將不利全球股市，相反地金價則節節上升，踏入第二季前夕金價進一步升破歷史新高3300美元關口，金價漲勢同樣反映在金礦股全年業績上，包括招金(01818)及紫金(02899)去年純利都分別大增超過一倍及增加超過五成。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，關稅風險以及對美元的不安可望反覆推升金價破頂，維持對黃金ETF如SPDR金(02840)的正面看法，但對於金礦股則仍然傾向審慎。

他認為，金礦股除了會因為公司營運不同而未必完全反映金價升幅外，假如未來一季經濟轉淡，商業活動轉弱同樣不利工業用金需求，而且一般金價高昂帶動飾金價後亦會限制零售市場買金意欲，金價升幅未必能持續反映於金礦股業績之中，同時低基數效應亦不會長時間維持，故認為看好金價仍以投資黃金ETF為主較好。

油價70美元上下波動，油股息率降低難揸

對前景憂慮同樣反映在油價之中，紐約期油自1月一登80美元關口後，特朗普上任後帶來的經濟前景憂慮以及地緣政治風險降低的預期，令紐油再次回落至70美元水平以下。曾永堅認為，以俄羅斯總統普京的態度來看，第二季內俄烏能達成真正停火的機會並不大，而中東方面亦不似會有進展，預計將持續支撐油價。但同時關稅拖累環球經濟前景預期，全球經濟活動下降亦會限制油價上行，因此他預期紐油第二季內將於65美元至72美元間波動上落。

油股方面，曾永堅認為三桶油業績只算中規中矩，息率方面已由9至10厘降至約7厘水平，削弱油股持貨吸引力，同時油價並未向好，因此並不建議以油股作為收息部署之用。

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高端製造業用電需求可望抵銷風險，煤炭股低吼有著數

關稅政策限制經濟增長，曾永堅認為內地製造業將無可避免受到影響，但他指中國今年強調發展高端製造業，新能源車以及人型機器人都是重點，看好今年整體用電需求將會上升，並可望抵銷一般製造業下行的風險。他續指，因應早前產煤行業經歷供給側改革，供應減少後如今又出現新的需求，將會支撐煤價穩步上揚，整體煤炭股盈利能力有望跑贏油股，雖然息率目前較油股落後但今年內有望逐步跑贏。

以中國神華(01088)為例，曾永堅認為現價會再有調整，但整體跌幅不多，預計跌至30元，預期市盈率降至9倍便會吸引資入手，不妨趁低作收息部署。

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒、佘詩偉

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