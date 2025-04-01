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Ғ滙控舉行香港股東非正式會議，杜嘉祺稱滙控股息前景強勁，艾橋智指將優先投資香港（多圖）

01/04/2025

　　滙豐控股(00005)主席杜嘉祺出席香港股東非正式會議時表示，集團的股息前景依然強勁，今年派息比率維持50%，有信心能實現集團在2025至2027年的有形股本回報率目標，隨著內地持續的財政和貨幣刺激措施，中國有望今年能實現GDP增長約5%的目標。

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

滙豐控股主席杜嘉祺（吳仲賢攝）

 

　　他提及，香港作為中國以及世界其他地區之的主要超級連繫人，香港將發揮非常重要的作用，受惠於資本市場的復甦，香港應能繼續增長，進一步加強其作為其國際金融中心的領導地位。另外，他亦呼籲股東們繼續就第20項議案投反對票。

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

行政總裁艾橋智（吳仲賢攝）

 

　　行政總裁艾橋智指出，集團未來計劃增加在香港的財富管理中心數目，並提升集團在財富管理方面能力，務求在2030年之前，將香港打造成為全球領先的跨國財富管理中心，這些措施將有助於集團繼續發展香港業務及支持香港經濟。

 

　　艾橋智重申，香港將繼續是集團的重點市場，未來會優先投資於本港，支持中小企為其中一個焦點。

 

王冬勝：外圍環境充滿挑戰，對香港前景仍然很有信心

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

香港上海滙豐銀行主席王冬勝（吳仲賢攝）

 

　　香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，目前外圍環境充滿挑戰，香港作為外向型經濟體難以獨身，但對香港前景仍然很有信心。

 

滙控持交行股權被攤薄，杜嘉祺：長期戰略夥伴關係不變

 

　　早前交通銀行將向中國財政部等發行A股集資，滙控持交通銀行股權或攤薄至逾16%，杜嘉祺表示，交行為滙豐重要戰略合作夥伴超過20年，集團正就上述事項努力解決相關方面的技術問題，但強調隨著交行盈利能力不斷提高，集團將獲得豐厚的回報，集團仍然致力於中國市場，仍然致力於持有交行的股份。

 

對上月股價新高感高興，未回應能否成紅底股

 

　　被問及滙控今年能否再成為紅底股，杜嘉祺表示，集團不作股價預測，但對集團在上月股價達到15年來的新高感到非常高興，證明了投資者和各位股東對集團的信心，集團未來會創造更多的價值，希望市場能夠繼續認同。

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

有小股東指滿意滙控表現，冀恢復「以股代息」 

 

小股東：滿意股價上升，冀回復以股代息選擇

 

　　滙控今日舉行香港股東非正式會議，現場有不少股東進場。持有匯控逾十年，曾參與2009年供股的黃先生指，集團近期股價表現理想，認為最重要是恢復派息及回購，又指滿意公司對派息的承諾。他指一向以股代息積累股數，但現時取消安排也可接受。

 

　　另一位小股東吳先生亦指，過往收股代息累積股票，希望管理層回復以股代息選項，「派了現金出來，又是去再買過」。

 

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

股東會送予小股東紀念品是環保袋和一小盒曲奇餅

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

香港上海滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹

 

　　在會議中，有小股東就是次集團向股東贈予的禮品表示不滿，香港上海滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹回應指，今年160年是給了一個小心意給集團的股東，亦指集團會聽取股東的提議。

 

撰文：經濟通採訪組　攝影：吳仲賢

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

滙控：今年維持五成派息率，股息前景強勁，擬增香港財管中心數目（多圖）

 

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