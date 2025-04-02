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美股焦點 | 市場觀望白宮對等關稅出爐，美股三大主指各有升跌

02/04/2025

美股焦點 | 市場觀望白宮對等關稅出爐，美股三大主指各有升跌

 

 

　　美國總統特朗普提出的對等關稅將於周三（2日）公布，市場正等待他就關稅細節作出說明。美股三大指數周二（1日）收市各有升跌。

 

　　道指收市跌11.80點，或0.03%，報41989.96點；標普500指數升21.22點，或0.38%，報5633.07點；納指跌150.60點，或0.87%，報17449.89點。

 

　　市場對聯儲局減息的預期上升，科技巨企回穩，特斯拉升3.6%，英偉達升1.6%，META升1.7%，亞馬遜升1%。美國航空股續跌，美國航空跌2.4%，達美航空跌跌2.7%，西南航空跌5.9%。

 

　　據《華盛頓郵報》引述白宮消息報道，特朗普政府計劃向大部分進口商品徵收約20%關稅。但報道援引三位知情人士稱，特朗普尚未作出最終決定。而最新調查認為，特朗普政府的政策不確定性與全面關稅正將美國經濟推向滯脹。

 

美元兌日圓整體維持震盪

 

　　美匯指數日內基本持平，報104.203。美元兌日圓整體維持震盪格局，輕微下跌0.23%，報149.599。英鎊兌美元交投於1.29關口附近，日內持平於1.2914。

 

　　現貨黃金再創歷史新高，突破3149.09美元關口。紐約期金微跌0.04%，報每盎司3148.95美元。

 

　　市場憂慮特朗普的對等關稅政策，可能會令美國經濟放緩。紐約期油跌0.36%，報每桶71.22美元；布蘭特期油跌0.40%，報每桶74.47美元。

撰文：經濟通市場國金組

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