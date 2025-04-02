  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜

02/04/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市各有升跌，特朗普提出的對等關稅將於周三（2日）生效，市場正等待特朗普就關稅細節作出說明。據《華盛頓郵報》引述白宮消息報道，特朗普政府計劃向大部分進口商品徵收約20%關稅。但報道援引三位知情人士稱，特朗普尚未作出最終決定。道指收市跌11點，或0.03%，報41989點；標普升21點，或0.38%，報5633點；納指跌150點，或0.87%，報17449點。金龍中國指數結束兩連跌，升38點，百勝中國和網易對指數漲幅貢獻最大。最大日經期貨截至上午8時02分跌32點。

 

2、白宮表示，特朗普將於當地時間周三下午4點在玫瑰園發表講話，宣布對等關稅措施，並立即生效。他表示願意聽取外國政府和企業領導人降低稅率的建議，隨時歡迎良好的談判。

 

3、美國2月JOLTS職位空缺降至757萬個，低於市場預期的766萬，並低於1月修正後的776萬。其中，零售貿易、金融、住宿和食品服務業的職位空缺減少。

 

4、標普全球公布美國3月製造業採購經理指數(PMI)終值為50.2，低於2月的52.7，但高於市場預期的49.9，連續3個月處於擴張水平。同時，美國供應管理協會(ISM)3月製造業指數跌至49，略低於預期的49.5。

 

5、安徽銅陵上周六晚發生一起小米SU7電動車事故，造成3人死亡。小米汽車回應稱，事故車起火非網傳的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損所致，小米董事長雷軍承諾小米不會迴避事件，將配合調查。

 

6、中國據報鼓勵銀行加大對科技型企業的信用貸款和中長期貸款投放，並靈活設置貸款利率定價和利息償付方式。

 

7、特朗普據報周三將與高層官員討論TikTok的剝離方案，計劃由甲骨文、黑石和其他潛在投資者共同成立一家合資公司收購TikTok在美業務。

 

8、滙控(00005)昨日在香港舉行非正式股東會議，主席杜嘉祺重申，今年將維持派息比率50%，並對此目標持樂觀態度。集團設下的有形股本回報率(RoTE)目標為2023年至2025年均達15%，並表示「2025年的增長動力將不遜於去年」。

 

開市Go | 關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜

 

開市Go | 關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜

 

開市Go | 關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜

 

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02517

鍋圈

2.240

異動股

06181

老鋪黃金

833.500

異動股

02586

多點數智

10.260

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02517 鍋圈
  • 2.240
  • 06181 老鋪黃金
  • 833.500
  • 02586 多點數智
  • 10.260
  • 02440 濠暻科技
  • 3.560
  • 02357 中航科工
  • 3.660
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.280
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 75.900
  • 目標︰--
  • 00340 潼關黃金
  • 0.840
  • 目標︰--
  • 00667 中國東方教育
  • 4.930
  • 目標︰$6.90
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 46.000
  • 00001 長和
  • 44.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.000
  • 00700 騰訊控股
  • 505.000
  • 00941 中國移動
  • 84.000
報章貼士
  • 01278 中國新城鎮
  • 0.069
  • 目標︰--
  • 00751 創維集團
  • 2.910
  • 目標︰--
  • 00808 泓富產業信託
  • 1.300
  • 目標︰$1.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/04/2025 08:25  【開市Ｇｏ】關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜

02/04/2025 08:21  基石藥業擬折讓近15%配售8000萬股，淨籌2.3億元

02/04/2025 08:13  長城汽車(02333)汽車銷量3月同比跌2%，首季跌近7%

02/04/2025 08:09  亞太資源溢價4%全購同系龍資源不提私有化，兩股今早齊復牌

02/04/2025 07:54  優必選(9880)主席連多名高管昨日增持，提一年內再增持承諾

02/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９９億元，買盈富基金沽小米

02/04/2025 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金目標近八成，摩通點評中港地產股

01/04/2025 16:28  《財資快訊》美電穩報７﹒７８０８，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 立訊精密擬今年香港上市，集資30億美元新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 小米汽車回應上周六SU7電動車事故起火原因非「自燃」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

「訊號門」洩密事件重度惡化美歐關係
人氣文章

FOCUS

FOCUS｜駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現
人氣文章

Member Zone

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

《Billboard Women in Music 2025》：26歲Doechii獲年度女性獎！認識這位和Jennie合作、嬴得格林美獎的「沼澤公主」！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究證實補鈣可減大腸癌風險！除了乳製品，亦能從補充劑入手？
人氣文章

Fashion

大容量手袋熱潮回歸！瞄準Bottega Veneta、Chanel、Prada最新款式，告別小廢包！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全港首個大型「自立支援體驗日」逾100位安老業界代表「被綁」！300院舍簽署「減約束」約章 引入自立支援提升服務質素
人氣文章
25歲「千禧BB」猝逝：發燒腹痛自行服藥延醫，10大猝死徵兆
人氣文章
男子炒隔夜飯食後器官衰竭，6個食用隔夜飯的安全須知
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 09:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 09:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 09:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2025 09:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/04/2025
新股上市 | 立訊精密擬今年香港上市，集資30億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

01/04/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處