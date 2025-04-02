開市Go | 關注美對等關稅，小米再回應致命事故，汽車交付放榜

要聞盤點

1、美股三大指數收市各有升跌，特朗普提出的對等關稅將於周三（2日）生效，市場正等待特朗普就關稅細節作出說明。據《華盛頓郵報》引述白宮消息報道，特朗普政府計劃向大部分進口商品徵收約20%關稅。但報道援引三位知情人士稱，特朗普尚未作出最終決定。道指收市跌11點，或0.03%，報41989點；標普升21點，或0.38%，報5633點；納指跌150點，或0.87%，報17449點。金龍中國指數結束兩連跌，升38點，百勝中國和網易對指數漲幅貢獻最大。最大日經期貨截至上午8時02分跌32點。

2、白宮表示，特朗普將於當地時間周三下午4點在玫瑰園發表講話，宣布對等關稅措施，並立即生效。他表示願意聽取外國政府和企業領導人降低稅率的建議，隨時歡迎良好的談判。

3、美國2月JOLTS職位空缺降至757萬個，低於市場預期的766萬，並低於1月修正後的776萬。其中，零售貿易、金融、住宿和食品服務業的職位空缺減少。

4、標普全球公布美國3月製造業採購經理指數(PMI)終值為50.2，低於2月的52.7，但高於市場預期的49.9，連續3個月處於擴張水平。同時，美國供應管理協會(ISM)3月製造業指數跌至49，略低於預期的49.5。

5、安徽銅陵上周六晚發生一起小米SU7電動車事故，造成3人死亡。小米汽車回應稱，事故車起火非網傳的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損所致，小米董事長雷軍承諾小米不會迴避事件，將配合調查。

6、中國據報鼓勵銀行加大對科技型企業的信用貸款和中長期貸款投放，並靈活設置貸款利率定價和利息償付方式。

7、特朗普據報周三將與高層官員討論TikTok的剝離方案，計劃由甲骨文、黑石和其他潛在投資者共同成立一家合資公司收購TikTok在美業務。

8、滙控(00005)昨日在香港舉行非正式股東會議，主席杜嘉祺重申，今年將維持派息比率50%，並對此目標持樂觀態度。集團設下的有形股本回報率(RoTE)目標為2023年至2025年均達15%，並表示「2025年的增長動力將不遜於去年」。

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