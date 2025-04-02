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傳本港擬就退市公司股份設立場外交易市場，或不允許籌集新資金

02/04/2025

傳本港擬就退市公司股份設立場外交易市場，或不允許籌集新資金

 

 

　　據《彭博》引述消息人士報道，香港正草擬針對退市公司股份設立場外交易市場，為持股的投資者提供機會，協助收回部分的損失。

 

　　知情人士透露，港交所(00388)及證監會經與市場參與者進行初步諮詢後，正制訂場外交易市場的藍圖，而相關討論仍處於早期階段，但監管當局正考慮將這個OTC市場設計為尋求退出的投資者提供賣出渠道，但不允許任何新資金籌集，與美國的模式不同。

 

　　報道指出，由於未能發布財務報告或維持公眾持股量等違規行為，總市值超過190億元的公司今年面臨除牌風險，可能被踢出交易所的公司包括至少8家中國房地產開發商，例如中國恒大集團(03333)。

 

　　設立除牌股票場外交易市場的建議，首次出現在港交所去年12月發布的市場諮詢文件中。港交所發言人表示，該所正考慮場外交易市場的優點，並在3月諮詢期結束後「仔細審視市場反饋」。證監會發言人則表示，此過程處仍於「非常初步階段」。

 

　　據知情人士透露，初步藍圖將允許散戶投資者參與，並引入做市商，以應對流動性不足的問題。該市場不會允許新股上市、交易來自其他主要交易所的除牌股份，或提供重返主板的途徑。監管機構和交易所官員正考慮採用「買者自負」(buyer beware)模式，並限制任何股份推介行為，若經紀商主動建議投資者，將需承擔責任。隨著平台成熟，未來可能擴展至更多未上市證券的功能。

 

　　另外，由於其法定壟斷地位，該場外交易市場很可能由港交所負責運營，但預計不會獲得盈利。

撰文：經濟通採訪組

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