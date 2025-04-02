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零跑3月交付量跑贏蔚小理，比亞迪吉利銷售佳，車股可以點揀？

02/04/2025

　　多家內地車廠昨日(1日)公布3月交付數據，普遍錄得按年及按月增長，其中零跑汽車(09863)3月交付按年增1.5倍達3.7萬輛，首次登頂造車新勢力交付榜，緊隨其後是理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)，3月均交付逾3萬輛車，蔚來(09866)表現較失色，3月僅交付1.5萬輛車。比亞迪(01211)3月汽車銷量則達37.7萬輛，按年升近25%。另吉利汽車(00175)3月汽車銷量按年升54%，新能源車銷量增近1.7倍。零跑汽車股價今日(2日)飆逾一成高見58.3元，創上市新高，吉利也升逾4%。車股近期普遍受配股消息影響已見回落，看來是時候部署吸納，應如何選擇？

 

（零跑汽車網頁截圖）

 

零跑3月交付增1.5倍至3.7萬輛　理想小鵬分別交付3.6萬及3.3萬輛

 

　　零跑汽車3月交付量達37095輛，按年增長154.65%，按月增47%，首次登頂造車新勢力交付榜。今年首季，零跑汽車累計交付新車87552輛，同增長162.05%。其中，旗艦車型零跑C16(2024年6月上市)迎來累計超5.5萬輛的交付。此外，B系列首款全球化車型B10車型(預售價為10.98萬元人民幣)於3月10日啟動預售，預計4月10日正式上市。據悉，該車預售1小時訂單量突破15010輛，48小時訂單量達成31688輛。零跑表示，該車型上市即可實現批量交付，將是零跑最快交付的車型。

 

　　緊隨其後的是理想汽車和小鵬汽車，3月交付量均超過3萬輛。理想汽車3月交付新車36674輛，按年增長26.53%；首季度累計交付92864輛，按年增長15.5%，完成一季度交付指引。小鵬汽車3月共交付新車33205輛，按年增長267.88%，連續5個月交付量突破3萬輛；首季度累計交付新車94008輛，按年增長330.81%，超一季度交付指引上限。

 

蔚來3月交付新車1.5萬輛　比亞迪3月汽車銷量達37.7萬輛

 

　　蔚來交付量則較為低迷，3月交付新車15039輛，按年增長26.74%，其中蔚來品牌交付新車10219輛，樂道品牌交付新車4820輛。首季度蔚來汽車累計交付新車42094輛，完成一季度交付指引。

 

　　比亞迪3月汽車銷量則約37.7萬輛，按年升24.8%，首三個月汽車銷量約100萬輛，按年升59.81%。3月海外銷售新能源汽車7.27萬輛。另風頭正盛的小米(01810)3月交付超過29000輛。惟3月29日晚，一輛小米SU7標準版在安徽高速公路上碰撞後爆燃，車內3人死亡，這一事故是否會對小米後續銷量造成負面影響需繼續關注。

 

吉利3月汽車銷量按年升54%　新能源車銷量增近1.7倍

 

　　吉利汽車3月汽車銷量約23.2萬輛，按年增54%，其中吉利、極氪及領克品牌銷量分別升62%、19%及29%。於今年首三個月汽車銷量約70.4萬輛，升48%，其中吉利、極氪及領克品牌銷量分別升55%、25%及19%。另寶騰於3月銷量1.36萬輛，按年跌1%，首三個月相關銷量約3.79萬輛，按年跌12%。

 

　　吉利3月新能源汽車銷量119696輛，按年增167%、按月增22%，當中純電動車銷量為86329萬輛，按年增204%；插電式混動33367萬輛，按年增104%。極氪3月銷量達40715輛，按年增25%、按月增30%。當中，極氪品牌佔15422輛，領克品牌佔25293輛。另極氪預告，六座SUV「領克900」將於4月下旬上市發布，24小時預售上訂單逾14600輛；「極氪007GT」就於4月中旬上市並開啟交付；SUV新旗艦「極氪9X光輝」就於上海車展亮相，第三季上市發布。

 

花旗：車股首選比亞迪予目標價688元　次選零跑吉利

 

　　花旗發表研究報告，預計比亞迪首季度每輛車淨利潤超過9000元人民幣，扣除約5億元人民幣的潛在撥備後，預計淨利潤至少85億元人民幣，高於此前預測的80億元人民幣，H股目標價為688元，維持「買入」評級，仍屬首選股，其次是零跑汽車和吉利汽車。


　　花旗指，比亞迪3月汽車銷量略高於市場預期。該公司產銷快報顯示，3月份新能源汽車銷量為37.7萬輛，按月增約17%；其中海外銷售合計7.27萬輛，按月升約9%。預計比亞迪次季度總銷量在125萬至135萬輛之間，每輛車淨利潤維持在9000元人民幣以上。根據經銷商通路調查，估計比亞迪3月累計國內新訂單36.8萬輛，較月度國內零售額高出29%。

 

溫鋼城：零跑業績惹憧憬上望78元　小鵬比亞迪吉利也可吼

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，近期車股股價回落可吼，其中零跑業績理想，上季由虧轉盈後料會逐步向好，有憧憬之下股價自然有較好表現，市場對其盈利增長也一直較樂觀，動輒以倍數計，3月交付量亦見增逾1倍，若未來銷售仍可維持理想增長，投資者應會有興趣。消費者揀車最主要看有甚麼設備、外型如何及是否耐用舒服，變數仍多，但暫見市場頗「畀面」零跑，若以市銷率計，零跑只有0.9倍，其實不高，之前連兩倍市銷率也見過，即使以5年平均1.1倍計，仍有兩成上升空間，即可升至65至70元，或可以78元為目標，相當於市銷率1.1倍。

 

　　至於「蔚小理」，溫鋼城指，蔚來基本上不會考慮吸納，而理想及小鵬股價都已有所回落，其中小鵬銷售表現不錯，但仍處於虧蝕，理想雖已有錢賺，但預期汽車銷售增長未必很好，今年預期持平，明年才有約四成增長，至於小鵬，大家對其銷售增長一向樂觀，今年預期增長73%，明年也有1.8倍增長，在香港也不時見到有小鵬汽車行駛。因此，若二選一可先揀小鵬，可於50天線約75元吸納，現時其市銷率1.63倍不算特別便宜，但過去它一向貴些少，有時市銷率會近兩倍，升至約100元也合理，可保守些以98元為目標。溫鋼城表示，正常應揀買比亞迪，但最好等它跌多一些，3月頭也曾跌至330元附近，見過338元或334元，回至該處可考慮，今日跌穿20天線後不排除會再跌，可於333元買入，先以400元為目標，稍後重上426元破頂也不是沒有可能，始終其全球市場份額正在擴大，Tesla銷售表現差，比亞迪前景尤其於歐洲會較好。

 

　　溫鋼城續指，吉利也屬較佳選擇，其股價正處於上升軌，不會差於比亞迪，且比亞迪預測市盈率高達18倍，若不介意吉利既賣傳統燃油車，又賣新能源車，現時市盈率只有10.5倍其實值博，勝於長汽(02333)。吉利早兩日曾跌穿50天線約16.8元，可於該處趁低吸納，由於它正沿著上升軌50天線一直向上，意味可升穿19.44元，以近期走勢甚至可升至21元。

 

　　汽車股今日表現各異，比亞迪跌1.24%收報381.4元，理想汽車升1.21%報100.2元，小鵬跌0.36%報82.9元，蔚來升1.19%報29.65元，零跑升12.98%報57元，吉利升4.69%報17.4元，廣汽(02238)跌0.31%報3.24元，長汽升0.58%報14元，東風(00489)跌1.08%報4.56元，小米則跌4.19%報44.55元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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