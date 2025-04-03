關稅戰 | 港股反應 (不斷更新)

林健鋒呼籲銀行助企業周轉，吳永嘉憂對電商衝擊大

行政會議成員、立法會商界議員林健鋒批評美方此舉影響全球貿易交往，呼籲銀行協助企業周轉，立法會工業界議員亦擔心美國取消來自香港的小額包裹豁免徵收關稅會打擊本港電商行業。

冀港府制度拆牆鬆綁，加強競爭活力

林健鋒說，近年因應中美貿易戰，港商已將部分廠房及生產線搬到亞洲不同地方，但今次美國不止大幅增加中國關稅，越南、柬埔寨、印尼等也是受害者，打亂了不少港商的部署。他今早與部分廠商溝通，要與入口商或夥伴商討對策，目前只能靜觀其變。

林健鋒認為，製造業必須加強競爭力，特區政府多個政策方面也要更加靈活，例如招商引資方面，土地和稅務政策要更靈活，輸入勞工政策要簡化和優化，令香港有足夠勞工幫助製造業；制度上要拆牆鬆綁加強競爭活力，避免不同行業陷入困境。他又呼籲銀行界盡量幫助有關受影響行業，解決資金周轉困難。

周六為業界舉行座談會講解最新情況

立法會紡織及製衣界陳祖恒指，措施公布後，收到業界和廠商有不同疑慮和關注，並邀請熟悉國際關稅和貿易合規的專家，於周六為業界舉行線上座談會，向業界講解最新情況。陳祖恒期望政府密切關注事態發展，繼續支援企業尤其是中小企，

另外，工業界二（經民聯）吳永嘉表示，美國取消小額包裹豁免關稅措施，電商亦受很大衝擊，而生產商及美國的進口商都無法承擔這些額外支出，變相推高美國物價，從而刺激通脹，令利息難以以向下，希望政府想辦法。

《缸邊麗評－熊麗萍》美國對等關稅殺到，避開出口股後有何選擇？

美國總統特朗普終於有一個較完整的關稅徵收方案，「對等關稅」按不同國家有差異，但進口美國產品基本稅率是10%。從特朗普顯示的關稅徵收表來看，中國及東南亞國家的稅率最高，亦是較市場預期為高，中國貨品出口至美國稅率34%，若連同早前已實施的20%稅率，即稅率達54%，並接近特朗普競選時所提及的60%稅率水平，這對中國經濟及企業的影響難以避免。究竟中美雙方仍會有多少談判空間，目前只能繼續觀察，但加強內部消費及投資，將更為明確；在擴大其他國家貿易聯繫及在東盟國家的生產布局如何調整，也是另一需要應對的要點。

除了中國產品關稅提高之外，筆者更關注美國大幅調高柬埔寨、越南及斯里蘭卡的關稅，分別達到49%、46%及44%，孟加拉及泰國產品進口美國的稅率亦分別達37%及36%，這個關稅水平明顯也是衝著中國而來。過去多年，內地不少企業已因為成本因素而將部分生產線轉到上述東南亞國家，在特朗普1.0時代已為美國加徵關稅作更多部署，將生產線分散至泰國、印尼等，換言之，這些在中國以外地方生產的產品也成為加徵關稅目標。因此，相關企業如何為生產基地作調整，是另一主要關注點。而港股市場對相關股份也即時作出反應，在上述地區設廠的出口股，又或以美國市場為重點收入的股份出現較大沽壓，包括創科(00669)、敏華(01999)、申洲國際(02313)、瑞聲科技(02018)等。雖然特朗普已表明關稅措施將分別於本月5日及9日實施，但被加徵關稅的國家會有何反制措施，而特朗普開出上述價單之後，又會與其他國家怎樣討價還價，屬於後續發展，另特朗普已表示在其他進口產品方面上亦有更多關稅措施。

內地AI股可持貨觀望





現階段為免受上述陰霾影響，加上針對中國及東盟國家的稅率較預期為高，大家應避開出口股及美國市場佔比較大的股份，而內地只會加強推動內需彌補外貿放緩對經濟的影響，因此大家在選股上宜揀電訊、內險及新消費（穀子經濟）等股份；至於今年火熱的人工智能(AI)板塊，也多是以內地研發及市場為主，惟這些科技股短期或有沽壓，毋須急於撈底，然而投資主題未變，可持貨觀望。

恒指半日跌366點報22835，出口股重挫申洲國際瀉14%

美國總統特朗普「關稅日」殺到，恒指開市即試五十天線（約22651點），及後反覆向上，高見22998點，逼近兩萬三關口。恒生指數半日報22835，跌366點或1.6%，主板成交近1640億元。恒生中國企業指數報8408，跌122點或1.4%。恒生科技指數報5306，跌120點或2.2%。

受關稅戰影響，出口敏感股急挫，申洲國際(02313)跌13.8%，報53.3元；創科實業(00669)跌10.8%，報83.65元；為恒指兩大跌幅股份。比亞迪電子(00285)跌8.5%，報37.2元；敏實集團(00425)跌7.1%，報19.98元。

美國總統特朗普簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港地區的小額包裹豁免關稅政策，由5月2日起生效。阿里(09988)跌5.2%，報123.3元。

中遠海控挫逾半成，美擬徵靠港費致國產貨船銷量近歸零

造船股及船運股普遍受壓，中遠海控(01919)跌5.1%，報11.94元，東方海外(00316)跌3%，報114.5元，海豐國際(01308)跌7.1%，報19.84元，德翔海運(02510)跌7.7%，報6元。

美國擬對中國所造船舶徵收靠港費的計劃令市場擔憂，研究數據顯示3月份二手市場上中國產乾散貨船銷量幾乎歸零，創至少三年以來最低水平。另外，美國總統特朗普簽署行政命令，取消內地及香港小額包裹關稅豁免，5月2日起生效。價值低於800美元的貨品會按貨物價值徵收30%關稅或每件徵收25美元，6月1日起會增加至每件50美元，料打擊航運需求。

現時，恒生指數報22838，跌363點或跌1.6%，主板成交逾425億元。國企指數報8393，跌137點或跌1.6%。恒生科技指數報5345，跌81點或跌1.5%。即月期指新報22819，跌390點，低水20點。即月國指期貨報8378，跌145點，低水16點。即月科指期貨新報5345，跌84點，高水6點。

上證綜合指數報3348，跌2點或跌不足0.1%，成交967.46億元人民幣。深證成份指數報10457，跌56點或跌0.5%，成交1374.35億元人民幣。

申洲國際跌幅擴大至17%，關稅戰殺至出口敏感股重挫

出口敏感股急挫，申洲國際(02313)跌幅擴大至17.1%，報51.3元；比亞迪電子(00285)跌4.8%，報38.7元；創科實業(00669)跌8.4%，報85.9元；美的集團(00300)跌3.7%，報73.8元；瑞聲科技(02018)跌8%，報43.6元；敏實集團(00425)跌5.3%，報20.35元。

現時，恒生指數報22950，跌252點或跌1.1%，主板成交近527億元。國企指數報8436，跌95點或跌1.1%。恒生科技指數報5367，跌59點或跌1.1%。

即月期指新報22927，跌282點，低水23點。即月國指期貨報8419，跌104點，低水17點。即月科指期貨新報5362，跌67點，低水5點。

阿里低開6%，美國下月取消對華小額包裹關稅豁免

阿里(09988)現價跌5.8%，報122.5元，該股成交約510萬股，涉資6.26億元。

美國總統特朗普「解放日」殺到，推出針對世界各地貿易夥伴的對等關稅計劃，特朗普宣布的一系列對等關稅中，將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令關稅累積高達54%，並且5月2日重新取消對華小額包裹關稅豁免。特朗普表示，非常尊重中國和國家主席習近平，但中國從美國取得大量好處，其他國家亦對美國的進口產品徵收高額關稅，因此美國採取同樣措施。

全線科技股一概低開；騰訊(00700)跌2.2%，報493元；美團(03690)跌3.4%，報152.4元；京東集團(09618)跌5.9%，報152.4元；百度(09888)跌3.4%，報86.95元；網易(09999)跌1.5%，報162.8元。

現時，恒生指數報22638，跌564點或跌2.4%，主板成交近40億元。國企指數報8312，跌219點或跌2.6%。恒生科技指數報5257，跌168點或跌3.1%。即月期指新報22648，跌561點，高水10點。

恒指低開564點報22638，關稅敏感股申洲國際重創一成

美國特朗普政府祭出對全球貿易格局影響深遠的對等關稅政策，其中將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令中國商品面臨的累計關稅高達54%，而且5月2日開始取消對華小額包裹關稅豁免，對中國出口或帶來重大打擊。恒生指數開報22638即穿兩萬三，創一個月新低，低開564點或2.4%，無一藍籌股上升。恒生中國企業指數報8312，跌219點或2.6%。恒生科技指數報5257，跌168點或3.1%。

被大摩此前點名關稅高危股的申洲國際(02313)低開重創10.19%，報55.55元，創科實業(00669)跌5.49%，報88.65元，海爾智家(06690)同跌5.22%，報23.6元；至於在全球擁有手提電腦業務的聯想集團(00992)下跌4.88%，報10.14元。

美國政府修補小額包裹關稅豁免漏洞，中國電商以後不能再以包裹集運方面繞過美國關稅，京東集團(09618)低開5.87%，報152.4元，阿里(09988)跌5.77%，報122.5元。

環球市場風雨飄搖，防守型藍籌跌最少，電能(00006)低開0.21%，報47.5元，中電(00002)跌0.63%，報63.25元。

另外，藥明合聯(02268)跌2.92%，報41.6元，日前遭藥明康德(02359)減持4%股份。

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