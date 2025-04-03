  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

關稅戰 | 盤點避「戰」之選？

03/04/2025

　　美國總統特朗普針對世界各地貿易夥伴宣布一系列對等關稅，全球貿易戰逐步升級，企業盈利前景難測。不過，內地業務佔比較重的股份，料較不受關稅影響，特別是中資電訊股及內銀股，或可作短期避險，其中中電信(00728)今日（3日）逆市升逾2%，已連升5日，惟因特朗普宣布將對中國進口貨品加徵34%關稅，令人民幣離岸價應聲大跌，拖累部分內銀亦下跌，但跌幅相對輕微。另外，半導體暫可豁免徵收對等關稅，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)等晶片股再炒作自主研發概念，股價曾逆市急升。而美團(03690)及部分內需股等以純中國業務為主的股份亦造好。當中哪些股份可吼？

 

美開徵對等關稅電訊股仍硬淨，仲有邊類股份可作避險之選？

（Shutterstock）

 

中電信去年純利升8%全年派息增11%　富瑞：雲業務表現亮眼

 

　　三大中資電訊商已先後公布業績，其中中電信去年純利330.12億元人民幣，按年升8.4%；派發末期息每股9.27分人民幣，連同中期已派發股息16.71分人民幣，全年派息為25.98分人民幣，按年增11.4%。集團指，從2024年起，三年內公司以現金方式分配的利潤將逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。集團期內收入5294.17億元人民幣，按年升3.1%。服務收入為4820億元人民幣，增3.7%。產業數字化收入達1466億元人民幣，增5.5%。天翼雲收入達1139億元人民幣，增17.1%；IDC收入330億元人民幣，增7.3%；安全收入達162億元人民幣，增17.2%；智能收入89億元人民幣，增195.7%。

 

　　富瑞稱，中電信雲業務表現亮眼，首次超越阿里雲。公司雲業務收入達1139億元人民幣，成為中國最大的雲服務提供商。中電信在AI發展中佔據最佳戰略位置，已上調其盈利預測和目標價，並將其列為首選電訊股。瑞銀則上調中電信目標價13%，由6元升至6.8元，評級「買入」，認為公司去年第四季雲業務前景光明，純利亦勝預期，派息大致符合預期，從公司指引解讀其今年收入、EBITDA及純利可錄單位數增長。

 

　　中移動(00941)早前則公布去年純利按年升5%至近1384億元人民幣，末期息增3.8%至2.49港元，全年派息增5.4%至5.09港元，派息率為73%，未來三年派息率提升至75%以上。中聯通(00762)去年多賺一成至206億元人民幣，派末期息0.1562元人民幣，連同中期息0.2481元人民幣，全年股息合計0.4043元人民幣，按年增20.1%，全年派息比率達60%。

 

美開徵對等關稅電訊股仍硬淨，仲有邊類股份可作避險之選？

（Shutterstock）

 

財政部發特別國債補充國有大行資本　中金：內銀股息仍具吸引力

 

　　另邊廂，四間國有大行包括中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、郵儲銀行(01658)和交通銀行(03328)近日公布計劃定向增發股份用於補充核心一級資本，總集資規模不超過5200億元人民幣，財政部將採用特別國債5000億元人民幣的方式予以支持，有大行指此舉有助緩解淨息差壓力，利好銀行業長期穩健發展。另外，多家內銀已公布去年業績，盈利普遍只微升1%至2%，其中農行(01288)去年多賺4.7%已算表現標青，而四大行淨息差收窄18至19個基點，但普遍稍為增加派息，

 

　　中金發表報告指，內銀去年業績顯示銀行基本面邊際改善跡象，總體符合該行預期。業績回升主要得益於負債成本壓降帶來的息差下行速度放緩、債券相關投資收益的浮盈兌現，以及預期風險水平下降帶來的撥備節約，但在信貸需求復甦不明顯、資產質量特別是零售信貸潛在壓力仍在、債券收益波動的背景下，這些改善能否持續有待於政策刺激對宏觀經濟的進一步效果。內銀投資方面，該建議繼續關注政策落地效果，尤其是居民端支持政策對居民收入預期和消費意願的影響；銀行股息仍具有吸引力，建議投資者擇機配置股息較高且分紅穩定的國有大行、招商銀行(03968)等。

 

美對華加徵34%關稅人幣離岸價曾大跌　渣打料下半年回升至7.2


　　不過，美國總統特朗普針對世界各地貿易夥伴宣布一系列對等關稅，其中將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令關稅累積高達54%。人民幣離岸價今早應聲大跌，人民幣兌美元離岸價(CNH)報7.3345元，較上日紐約尾盤跌381點子，其後跌幅收窄，跌259點子；人民幣兌一美元中間價今報7.1889，較上個交易日跌96點子，創1月17日以來逾兩個半月新低，和路透預測偏離收窄至約650點。

 

　　渣打中國宏觀經濟部主管劉潔表示，由於關稅和負面季節性因素的影響，未來幾周美元兌人民幣可能走高至7.344，該行維持對美元兌人民幣匯率在第二季末為7.35的預測，但仍預計下半年將回升至7.20至7.25左右。渣打認為，中國未來可能會採取進一步的報復措施，不過人民幣貶值似乎並不是首要問題。一方面據稱特朗普在計算「互惠關稅」時已將「貨幣操縱」考慮在內，一旦人民幣大幅貶值，美國就可能徵收更高的關稅。另一方面，即使貨幣不貶值，對美國出口的減少也會導致利潤率下降，從而可能導致對世界其他地區的出口成本更加便宜。因此，人民銀行應會維持人民幣匯率在7.20以下，並尋求其他措施來減輕直接影響。

 

半導體暫獲豁免徵收對等關稅　晶片股再炒自主研發概念   

 

　　另值得留意，半導體等項目暫時可豁免於美國徵收對等關稅範圍。貿易戰加劇，也帶動晶片股再炒作自主研發概念，中芯今早曾逆市升逾4%至46.7元，華虹亦曾升3%至32.4元。

 

　　尚渤投資組合經理Sean Sun表示，新宣布的關稅帶來了自疫情初期以來未曾見過的不確定性和波動性，但在現階段，對於包括銅、製藥、半導體和某些木材產品在內的主要產業有例外條款，這有助於減輕即時影響。半導體尤其是在高度整合的全球供應鏈中運作，許多關鍵的製造和組裝步驟都在美國境外進行，因此可降低直接風險。

 

黃偉豪：電訊股內銀股受關稅影響較小　晶片股不值博內需股可吼

 

關稅戰 | 盤點避「戰」之選？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，中資電訊股及內銀股等收息股受外圍關稅影響相對小，可以考慮吸納，它們本身盈利表現都較穩健，且繼續有很好的派息，息率吸引，屬防守性股份，除非對大市看法很悲觀，否則其抗跌力仍較大，其中中電信現價近6元，估值不算特別貴，除盈利穩定可作收息外，它也具AI及雲概念，中長線仍有上望空間，近6元可先買一注，若回至5.6元以下可再加注。內銀股股價累積升幅雖大，但早前財政部首發特別國債為國有大行補充一級資本，往後有可能再發第二批，可待其股價稍為回落再部署吸納。

 

　　至於中芯及華虹等晶片股，黃偉豪指，暫不建議吸納，其股價今日回升一方面由於之前回調較多，正如小米(01810)今日也逆市上升，而晶片股縱使回至現價，估值不算特別便宜，論概念也較單一，自主研發也不容易做到，雖然它們亦與AI稍有關係，但直接揀AI股更好。另外，美團受關稅實際影響不大，因其業務以內地為主，但若往後再炒作科技股AI概念，美團這方面炒作空間較小，事實上，它之前相對升得不多，現在自然也不會跌得太多，但若要部署下一輪大市再升，美團未必是佳選，寧願等阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)再回調多些。此外，潤啤(00291)及海底撈(06862)等內需股也可吼，始終除AI外，市場主要炒內地政策方向，對內需消費類股份會有些憧憬，但預計它們升得較慢，偏向中長線持有，當中康師傅(00322)現價估值偏貴，寧吼火鍋股及體育用品股。

 

　　中電信今日升2.53%收報6.09元，中聯通升1.45%報9.09元，中移動跌0.3%報83.6元，工行(01398)跌1.27%報5.46元，中行跌1.28%報4.62元，農行跌2.12%報4.61元，建行跌0.29%報6.91元，中芯升0.78%報45.05元，華虹倒跌2.07%報30.8元，美團升0.06%報157.9元，李寧(02331)跌0.51%報15.54元，安踏(02020)跌1.04%報85.3元，潤啤升1.05%報29元，青啤(00168)升0.68%報59.55元，海底撈升1.37%報17.72元，康師傅升3.5%報13元。

 

美開徵對等關稅電訊股仍硬淨，仲有邊類股份可作避險之選？

 

美開徵對等關稅電訊股仍硬淨，仲有邊類股份可作避險之選？

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他關稅避險股相關新聞：
《外資精點》市場憂關稅對烈酒行業影響，大摩料短期內不受衝擊
【關稅戰】尚渤：半導體關鍵製造和組裝於美境外進行，減直接風險
《Ａ股焦點》英偉達概念跌，傳騰訊等中企首季購１６０億美元晶片
香港寬頻：Ｉ　Ｓｑｕａｒｅｄ完成要約收購審查，磋商仍在進行

【你點睇？】5支的士車隊陸續投入服務，提供網約服務及電子支付等，收費較咪錶價高，你會否考慮選用服務？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02328

中國財險

15.100

異動股

06877

CLSA PREMIUM

0.325

異動股

00322

康師傅控股

13.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02328 中國財險
  • 15.100
  • 06877 CLSA PREMIUM
  • 0.325
  • 00322 康師傅控股
  • 13.000
  • 00254 國家聯合資源
  • 0.054
  • 06812 永順控股香港
  • 0.103
股份推介
  • 01508 中國再保險
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 16.980
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 6.030
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.265
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 72.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 45.900
  • 00001 長和
  • 43.850
  • 00700 騰訊控股
  • 497.800
  • 00005 滙豐控股
  • 86.100
報章貼士
  • 01336 新華保險
  • 30.650
  • 目標︰$35.00
  • 02333 長城汽車
  • 13.420
  • 目標︰$15.50
  • 02331 李寧
  • 15.540
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2025 16:50  《盤後部署》關稅重錘落地恒指五十天線攻防，避險金價或飆買招金

03/04/2025 16:15  恒指全日跌352點收報22849，申洲瀉14%，創科挫12%

03/04/2025 18:05  【關稅戰】港府斥美國做法霸凌無理，香港郵政拒代美徵收郵包關稅

03/04/2025 16:08  【關稅戰】是否計劃9日前與美談判關稅，中方回應：磋商解決分歧

03/04/2025 15:09  【關稅戰】分析：關稅提升中國寬鬆政策緊迫感，4月降準預期漸濃

03/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２８８億元，買盈富基金沽申洲國際

03/04/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】星展降萬科至賣出，康方生物績後獲眾大行唱好

03/04/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９１，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美對等關稅34%，中方堅決反對，A股跌三周人幣貶新文章
人氣文章

新聞>專訪

一本萬利 | 理財終極無憾，「平安三寶」不可缺（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李嘉誠基金會為新加坡引入治癌儀器，李嘉誠再度「現身」公益活動（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！
人氣文章

影視娛樂

謝霆鋒私人送出20張演唱會飛！啟德演唱會一票難求 回應歌迷訴求送飛 再預告送神秘盲盒
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

細賞席勒、蕭勤等大師作品！專訪「當席勒遇上京劇郎：全球現當代大師展」策展人，一場東西方的跨時空地域對話
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

從藏家到策展人，我在藝術月的七個身分
人氣文章

港女講男．妮洛

由出軌到離婚、再與新伴侶分手：落得到一無所有的結局，後悔嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
緬甸地震｜緬甸7.9級地震波及泰國 胡慧沖直擊民眾逃生與88層大廈倒塌憂慮
人氣文章
人工智能時代：AI如何取代勞動力，可取替製造食譜並打印出食物的味道？
人氣文章
來自各方的祝福新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2025 18:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/04/2025
神州經脈 | 美對等關稅34%，中方堅決反對，A股跌三周人幣貶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

埃爾多安日子倒數？土耳其大示威衝擊地緣政治

03/04/2025 10:40

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處