關稅戰 | 盤點避「戰」之選？

美國總統特朗普針對世界各地貿易夥伴宣布一系列對等關稅，全球貿易戰逐步升級，企業盈利前景難測。不過，內地業務佔比較重的股份，料較不受關稅影響，特別是中資電訊股及內銀股，或可作短期避險，其中中電信(00728)今日（3日）逆市升逾2%，已連升5日，惟因特朗普宣布將對中國進口貨品加徵34%關稅，令人民幣離岸價應聲大跌，拖累部分內銀亦下跌，但跌幅相對輕微。另外，半導體暫可豁免徵收對等關稅，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)等晶片股再炒作自主研發概念，股價曾逆市急升。而美團(03690)及部分內需股等以純中國業務為主的股份亦造好。當中哪些股份可吼？

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中電信去年純利升8%全年派息增11% 富瑞：雲業務表現亮眼

三大中資電訊商已先後公布業績，其中中電信去年純利330.12億元人民幣，按年升8.4%；派發末期息每股9.27分人民幣，連同中期已派發股息16.71分人民幣，全年派息為25.98分人民幣，按年增11.4%。集團指，從2024年起，三年內公司以現金方式分配的利潤將逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。集團期內收入5294.17億元人民幣，按年升3.1%。服務收入為4820億元人民幣，增3.7%。產業數字化收入達1466億元人民幣，增5.5%。天翼雲收入達1139億元人民幣，增17.1%；IDC收入330億元人民幣，增7.3%；安全收入達162億元人民幣，增17.2%；智能收入89億元人民幣，增195.7%。

富瑞稱，中電信雲業務表現亮眼，首次超越阿里雲。公司雲業務收入達1139億元人民幣，成為中國最大的雲服務提供商。中電信在AI發展中佔據最佳戰略位置，已上調其盈利預測和目標價，並將其列為首選電訊股。瑞銀則上調中電信目標價13%，由6元升至6.8元，評級「買入」，認為公司去年第四季雲業務前景光明，純利亦勝預期，派息大致符合預期，從公司指引解讀其今年收入、EBITDA及純利可錄單位數增長。

中移動(00941)早前則公布去年純利按年升5%至近1384億元人民幣，末期息增3.8%至2.49港元，全年派息增5.4%至5.09港元，派息率為73%，未來三年派息率提升至75%以上。中聯通(00762)去年多賺一成至206億元人民幣，派末期息0.1562元人民幣，連同中期息0.2481元人民幣，全年股息合計0.4043元人民幣，按年增20.1%，全年派息比率達60%。

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財政部發特別國債補充國有大行資本 中金：內銀股息仍具吸引力

另邊廂，四間國有大行包括中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、郵儲銀行(01658)和交通銀行(03328)近日公布計劃定向增發股份用於補充核心一級資本，總集資規模不超過5200億元人民幣，財政部將採用特別國債5000億元人民幣的方式予以支持，有大行指此舉有助緩解淨息差壓力，利好銀行業長期穩健發展。另外，多家內銀已公布去年業績，盈利普遍只微升1%至2%，其中農行(01288)去年多賺4.7%已算表現標青，而四大行淨息差收窄18至19個基點，但普遍稍為增加派息，

中金發表報告指，內銀去年業績顯示銀行基本面邊際改善跡象，總體符合該行預期。業績回升主要得益於負債成本壓降帶來的息差下行速度放緩、債券相關投資收益的浮盈兌現，以及預期風險水平下降帶來的撥備節約，但在信貸需求復甦不明顯、資產質量特別是零售信貸潛在壓力仍在、債券收益波動的背景下，這些改善能否持續有待於政策刺激對宏觀經濟的進一步效果。內銀投資方面，該建議繼續關注政策落地效果，尤其是居民端支持政策對居民收入預期和消費意願的影響；銀行股息仍具有吸引力，建議投資者擇機配置股息較高且分紅穩定的國有大行、招商銀行(03968)等。

美對華加徵34%關稅人幣離岸價曾大跌 渣打料下半年回升至7.2



不過，美國總統特朗普針對世界各地貿易夥伴宣布一系列對等關稅，其中將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令關稅累積高達54%。人民幣離岸價今早應聲大跌，人民幣兌美元離岸價(CNH)報7.3345元，較上日紐約尾盤跌381點子，其後跌幅收窄，跌259點子；人民幣兌一美元中間價今報7.1889，較上個交易日跌96點子，創1月17日以來逾兩個半月新低，和路透預測偏離收窄至約650點。

渣打中國宏觀經濟部主管劉潔表示，由於關稅和負面季節性因素的影響，未來幾周美元兌人民幣可能走高至7.344，該行維持對美元兌人民幣匯率在第二季末為7.35的預測，但仍預計下半年將回升至7.20至7.25左右。渣打認為，中國未來可能會採取進一步的報復措施，不過人民幣貶值似乎並不是首要問題。一方面據稱特朗普在計算「互惠關稅」時已將「貨幣操縱」考慮在內，一旦人民幣大幅貶值，美國就可能徵收更高的關稅。另一方面，即使貨幣不貶值，對美國出口的減少也會導致利潤率下降，從而可能導致對世界其他地區的出口成本更加便宜。因此，人民銀行應會維持人民幣匯率在7.20以下，並尋求其他措施來減輕直接影響。

半導體暫獲豁免徵收對等關稅 晶片股再炒自主研發概念

另值得留意，半導體等項目暫時可豁免於美國徵收對等關稅範圍。貿易戰加劇，也帶動晶片股再炒作自主研發概念，中芯今早曾逆市升逾4%至46.7元，華虹亦曾升3%至32.4元。

尚渤投資組合經理Sean Sun表示，新宣布的關稅帶來了自疫情初期以來未曾見過的不確定性和波動性，但在現階段，對於包括銅、製藥、半導體和某些木材產品在內的主要產業有例外條款，這有助於減輕即時影響。半導體尤其是在高度整合的全球供應鏈中運作，許多關鍵的製造和組裝步驟都在美國境外進行，因此可降低直接風險。

黃偉豪：電訊股內銀股受關稅影響較小 晶片股不值博內需股可吼

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，中資電訊股及內銀股等收息股受外圍關稅影響相對小，可以考慮吸納，它們本身盈利表現都較穩健，且繼續有很好的派息，息率吸引，屬防守性股份，除非對大市看法很悲觀，否則其抗跌力仍較大，其中中電信現價近6元，估值不算特別貴，除盈利穩定可作收息外，它也具AI及雲概念，中長線仍有上望空間，近6元可先買一注，若回至5.6元以下可再加注。內銀股股價累積升幅雖大，但早前財政部首發特別國債為國有大行補充一級資本，往後有可能再發第二批，可待其股價稍為回落再部署吸納。

至於中芯及華虹等晶片股，黃偉豪指，暫不建議吸納，其股價今日回升一方面由於之前回調較多，正如小米(01810)今日也逆市上升，而晶片股縱使回至現價，估值不算特別便宜，論概念也較單一，自主研發也不容易做到，雖然它們亦與AI稍有關係，但直接揀AI股更好。另外，美團受關稅實際影響不大，因其業務以內地為主，但若往後再炒作科技股AI概念，美團這方面炒作空間較小，事實上，它之前相對升得不多，現在自然也不會跌得太多，但若要部署下一輪大市再升，美團未必是佳選，寧願等阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)再回調多些。此外，潤啤(00291)及海底撈(06862)等內需股也可吼，始終除AI外，市場主要炒內地政策方向，對內需消費類股份會有些憧憬，但預計它們升得較慢，偏向中長線持有，當中康師傅(00322)現價估值偏貴，寧吼火鍋股及體育用品股。

中電信今日升2.53%收報6.09元，中聯通升1.45%報9.09元，中移動跌0.3%報83.6元，工行(01398)跌1.27%報5.46元，中行跌1.28%報4.62元，農行跌2.12%報4.61元，建行跌0.29%報6.91元，中芯升0.78%報45.05元，華虹倒跌2.07%報30.8元，美團升0.06%報157.9元，李寧(02331)跌0.51%報15.54元，安踏(02020)跌1.04%報85.3元，潤啤升1.05%報29元，青啤(00168)升0.68%報59.55元，海底撈升1.37%報17.72元，康師傅升3.5%報13元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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