關稅戰 | David Webb：特朗普對等關稅可笑，如同向美國消費者射入「烏龍球」

美國總統特朗普對多個國家及地區徵收對等關稅，獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb發表文章指，特朗普的對等關稅存在許多基本錯誤，形容為「幾乎可笑（it is almost comical）」，又指措施如同向美國消費者，包括製造業工人，射入一個「烏龍球」，笑稱「總統不懂經濟學可以原諒，但他身邊的熟悉經濟理論的奉承者似乎都不敢反駁他」。

（資料圖片）

Webb表示，美國貿易代表辦公室用計算對方關稅的公式非常粗糙，以與每個國家或地區的商品貿易順差除以進口，如果該國幾乎不購買美國商品，那麼該公式會得出接近100%的數字，因此一些世界上最貧窮的國家，提供最低成本勞力製作最勞動密集型商品，如玩具、鞋子、服裝和成品電子產品，會被認為是「最嚴重犯規者」。

關稅影響集中勞動密集製造業國家，美進口商無法找到替代選擇

他表示，最大的關稅影響將集中在勞動密集型製造業國家，包括中國、越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、印尼、印度、巴基斯坦和孟加拉國。由於對這些國家的關稅水平都相當，約50%，美國進口商將無法找到替代選擇，或者至少無法迅速替代這些製造基地。因此，進口商對供應商的談判能力有限，只能支付關稅並提高向美國消費者收取的價格。

關稅不能讓製造業重回美國，進口商品仍會更便宜

（Webb-site.com網站截圖）

對於關稅能否讓製造業工作重回美國，Webb認為不能做到，因為即使有50%的關稅，在美國設立工廠生產運動鞋、襯衫、棒球帽或軟玩具也不會具有經濟效益，進口這些商品仍然會更便宜。即使是智能手機的製造，所需的勞動力也太多，無法在美國完成，因此美國消費者最終將承擔成本。另外，特別是對於可選消費品，更高的價格會影響美國消費者對這些產品的需求。

David Webb認為，亞洲製造企業在很大程度對美國進口商有更大議價能力，除非是因可選購商品需求下降導致某些行業出現過剩產能，出口減少導致的貨幣影響或對價格有所幫助，因為它降低了以美元計算的勞動成本。

香港旅遊業或可受惠美國客來買iPhone

對於大額購買，Webb認為，還會出現其他有趣的影響，例如美國公民會更傾向於前往其他地區，特別那些銷售稅為零或較低的國家，購買他們可以攜帶或穿回美國的任何商品，因此香港旅遊業或會因美國遊客來尋找下一部iPhone或運動鞋而受益。

撰文：經濟通採訪組

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