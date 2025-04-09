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恒指低開632點報19494，中美關稅戰大升級

09/04/2025

恒指低開632點報19494，中美關稅戰大升級敏感股續插水(不斷更新)

 

11:18

阿里(09988)現價跌2%，報100.5元，盤中曾倒升高見103.1元；該股成交約1.19億股，涉資117.82億元。

美國總統特朗普上周簽行政令取消中國小額包裹(De Minimis)豁免關稅措施，並對從中國寄往美國800美元以下的貨物徵一定比例關稅。

白宮於當地時間4月8日宣布，將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻3倍，從貨值的30%加到90%，5月2日生效；進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元，並在6月1日後升至150美元，理由是中國政府實施了報復性關稅，並指相關舉措是必要且適當的，能有效應對美國國家安全和經濟的威脅。

 

11:03

內房股盤中急漲，融創中國(01918)飆13.33%，報1.53元，暫連升2日，累計升幅18.6%；萬科企業(02202)升6.48%，報5.59元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.54%。

碧桂園(02007)升6.33%，報0.42元，中海外(00688)升3.03%，報12.92元，潤地(01109)升1.66%，報24.45元，越地(00123)升2.9%，報4.61元，中國金茂(00817)升3.64%，報1.14元，龍湖(00960)升7%，報9.93元。

據《澎湃新聞》引述深圳市房地產中介協會統計顯示，2025年3月，深圳全市二手房錄得7,703套，按月增長58.6%，按年增長48.2%，交易量遠超深圳5000套的「榮枯線」，接近8,000套的「繁榮線」水平。另外，中指研究院監測數據顯示，2025年3月房地產企業債券融資總額為454.3億元人民幣，較2月223億元按月增1.04倍。

10:07

航空股走弱，國航(00753)跌4.6%，報4.15元，南航(01055)跌3.5%，報2.99元，國泰(00293)跌3%，報8.51元，東航(00670)跌0.5%，報2.21元。

美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵消關稅影響，兌美元離岸價(CNH)急跌，穿7.39水平，創2010年開啟離岸交易以來最低水平。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。市場視7.2水平為軟紅線的關口，今日中間價繼上個交易日報7.2038跌穿7.2後再下跌。

10:02

中芯(00981)升10.09%，報43.1元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅14.32%；華虹(01347)升4.2%，報28.45元；上海復旦(01385)升7.7%，報25.75元。

美國宣布，特朗普將於周三對所有中國進口商品徵收額外54%的關稅，意味著中國所有商品都將被徵收至少104%的關稅。中美在關稅問題上劍拔弩張，芯片股再炒作自主研發概念。
　　

09:45 

藥明康德(02359)現價跌6.7%，報45.5元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅34.2%。該股成交約188萬股，涉資8584萬元。

白宮確認將於北京時間今午12點01分起對中國加徵額外50%關稅，累徵104%關稅。超重關稅拖累各行各業，美國業務不少的藥明系響應中央呼籲回購救價，藥明康德宣布批准今年第二次A股回購方案，以10億元人民幣按上限每股97.24元人民幣，預計回購約1028.4萬股A股，約佔股本總額的0.3561%

09:33

美國總統特朗普宣布，於周三對所有中國進口商品徵收額外54%的關稅，意味著中國所有商品都將被徵收至少104%的關稅，拖累美股轉跌。港股中關稅敏感度的股份首當其衝。

聯想集團(00992)跌9.7%，報6.77元；舜宇光學科技(02382)跌7.9%，報52.1元；申洲國際(02313)跌5.8%，報43.35元；創科實業(00669)跌5.5%，報68.1元；敏實集團(00425)跌6.9%，報14.66元。

　　繼「黑色星期一」之後港股震盪未完，中美任何一方未就關稅談判放低姿態，白宮宣布周三對所有中國進口商品徵收額外54%的關稅，意味著中國所有商品都將被徵收至少104%的關稅，意味著中美貿易戰上升到了前所未有的高度，兩國面臨經濟全面脫鈎危機。美股道指盤中逾千點升幅全數盡銷，恒指今早即低開632點或3.1%，無一藍籌股上升，報19494，主板成交40.22億元。恒生中國企業指數報7198，跌232點或3.1%。恒生科技指數報4373，跌194點或4.3%。

 

　　關稅敏感股再遭災，舜宇光學科技(02382)低開6.81%，報52.7元，聯想集團(00992)挫6.4%，報7.02元，申洲國際(02313)瀉6.09%，報43.2元，比亞迪電子(00285)跌5.76%，報27元；在美擁有業務的萬洲國際(00288)低開9.96%，報6.06元，領跌藍籌，至於藥明生物(02269)低開8.19%，報16.36元，藥明康德(02359)同挫5.64%，報46元。

 

　　科網股反彈一日後再捱沽，百度(09888)插5.6%，報74.2元，京東集團(09618)跌5.45%，報130.1元，阿里(09988)跌4.98%，報97.4元，美團(03690)跌3.98%，報135元，騰訊(00700)跌3.27%，報426元。

 

　　滙豐控股(00005)低開3.09%，報70.45元。

 

撰文：經濟通市場組

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