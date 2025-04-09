內銀股｜內銀股背靠「國家隊」，邊隻可睇高一線？
09/04/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2025 13:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2025 13:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2025 13:15
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