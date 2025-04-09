港股 | 午市前瞻 | 人民幣急走貶港股續跌 專家稱未必完全利淡股市

繼「黑色星期一」之後港股震盪未完，中美任何一方未就關稅談判放低姿態，白宮宣布周三對所有中國進口商品徵收額外54%的關稅，意味著中國所有商品都將被徵收至少104%的關稅，兩國面臨經濟全面脫鈎危機。美股道指盤中逾千點升幅全數盡銷，恒指今早即低開632點或3.1%，無一藍籌股上升，好在盤中關稅敏感股跌幅收窄，加上中芯(00981)及小米(01810)兩股逆市強彈，令恒生指數半日跌幅收窄到312點或1.6%，報19494。恒生中國企業指數報7340，跌90點或1.2%。恒生科技指數報4524，跌43點或1%。

半日主板成交近2078億元，其中北水持續買入托舉大市，淨流入175.49億元。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：恒指須重上20600才安全

美國白宮確認將於美國東部時間周三起，對中國進口商品徵收104%關稅。受消息影響，恒指今早低開超過600點，現時跌幅收窄。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時市場靜觀內地推出什麼反制措施，但他個人認為，中國跟隨美國將進口關稅同樣提高至104%的機會較低。反而會集中打擊美國出口的原材料如大豆、家禽類產品，以及服務及娛樂產業如電影等。聶振邦指，面對美國高額關稅，中央亦有多項策略應對，在金融市場方面，除了有中央匯金入市維穩，人行也隨時準備降準，另外，內地3月已經推出提振消費的措施，市場關注這個月是否亦有類似的政策。

聶振邦指，面對美國的高額關稅，今早黑期雖曾一度跌逾千點，但恒指開市後整體表現尚算溫和。倘若美國後續沒有推出進一步對華不利的政策，預料恒指在19000點附近有支持。但畢竟關稅戰才開始，後市仍有待觀望。恒指只有回升到20600位置，這一波的跌浪才算叫喘定。

聶振邦續指，雖然市場擔心，人民幣貶值對於資金流出構成壓力，事實上去年5月至9月，當人民幣貶值時，港股走勢的確偏弱。但現時環球主要金融市場接連重挫，資金除了貨幣貶值因素外，還要考慮投資回報和市場穩定性。因此，人民幣貶值未必成造成資金流出。

恒指半日收市下跌312點。（經濟通HV2報價系統截圖）

人民幣貶值利出口其他市場

聶振邦認為，面對美國鉅額關稅，預料內地出口無可避免受到衝擊。因此，高度依賴對美出口的股份如申洲國際(02313)、創科(00669)首當其衝。與出口業務息息相關的航運股如東方海外(00316)等亦難免受影響。醫藥及生物科技股近日走勢疲弱，但聶振邦指，主因並非與關稅有關，反而是擔心美國的生物安全法捲土重來，對藥明康德(02359)等相關企業影響較大，因這些藥企在美國的收入佔比較高。

儘管關稅戰對中國出口造成一定打擊，但聶振邦認為，由於美國同時對全球各地同時加徵關稅，預料將進一步推高全球物價，中國產品性價比較高，相信仍有一定市場。昨日人民幣大幅貶值，美元兌人民幣匯率升至7.4，聶振邦指出，人民幣貶值將使中國產品更有競爭力，儘管出口美國市場受衝擊，但出口到其他市場仍有一定優勢，某程度上可以減少美國市場下跌的衝擊。

電訊股穩健，晶片股應審慎

在股市動盪時，聶振邦看好內地三大電訊股，今日又以中聯通(00762)表現較好，現時股價升約3%。聶振邦指，三大電訊商主力業務集中在內地，而且收入穩健、派息吸引，同時較少受關稅戰影響。另外，國產晶片股今日有炒作，當中尤以中芯(00981)表現最凸出，股價今日最多逆市升逾一成。聶振邦指，貿易戰下，市場憧憬國產晶片產量增加。但他提醒，去年中芯業績一般。現價預測市盈率45倍，相對較高。加上沒有派息，防守型比較差，要視乎第一季業績是否理想。市場雖有炒作，但預料股價升至46元附近有阻力。

中聯通股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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