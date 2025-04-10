開市Go | 美關稅急剎車獨對華加徵，日韓股隨美股飆，留意油股

要聞盤點

1、美國總統特朗普周三宣布暫停向非報復性國家關稅90天，美股午後大幅飆升。道指收市飆升2962點或7.9%，重上4萬點關口，收報40608點，創下2020年3月以來的最大漲幅。標普500指數飆474點或9.5%，收報5456點，創下2008年以來最大單日漲幅，更為二戰以來第三大漲幅；納指收升1857點或12.2%，收報17124點，創下2001年1月以來的最大漲幅。黑期截至上午8時10分升286點。

2、特朗普表示，美國對部分國家立即暫停實施新關稅措施，為期90天，他同時指「中國對世界市場缺乏尊重」，即時對中國進口產品徵收的關稅提高至125%；在此之前，中國決定反制美國，將美國進口商品關稅由34%提高至84%。

3、美國總統特朗普暫緩對大多數國家實施的部分對等關稅後，高盛降低美國經濟衰退預測概率至45%，相信不會陷入衰退。花旗則相信，暫緩關稅有助局部紓緩對經濟前景的憂慮，但通脹仍可能上升。

4、國務院總理李強強調，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收；在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展，以高質量供給引領需求、創造需求。

5、聯儲局發表3月議息紀錄，多數官員認為關稅因素將在今年推高本國通脹，令到通脹可能更具韌性，就業市場風險則偏向下行，這可能令局方面臨艱難的權衡。

6、明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里不認同聯儲局可能最快5月減息，今年內合共減息5次的說法，稱聯儲局目前的減息門檻相當高。

7、歐盟投票通過首套報復措施，以應對美國對鋼鋁徵收的關稅，將從4月15日開始生效。

8、本港周四凌晨4時59分（紐約周三尾市），人民幣兌美元離岸價(CNH)報7.346元，較周二紐約市場尾段急漲797點子。

9、評級機構惠譽發表報告表示，預期2025年香港和內地商業房地產(CRE)將持續面對寫字樓樓面供應過剩和零售銷售疲軟。

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