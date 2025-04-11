關稅戰 | 安本：暫緩對華以外關稅令股市短期喘息，亞洲傾向專注這些國家...

對等關稅消息整周不斷，美國總統特朗普最新宣布暫緩徵收對華以外國家關稅90天，安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong對此作出評論，提到儘管這是正面的發展，但仍存在一些關鍵風險。

暫緩關稅，為談判打開大門

4月9日下午1:30左右（紐約時間），在國債拍賣之後，特朗普宣布暫緩徵收關稅90天，這導致對等關稅稅率大幅降低。先前被徵收較高對等關稅的國家在此期間將以10%的基準稅率計算。中國是個例外，其被徵收的關稅稅率已升至145%。宣布90天的暫緩關稅後，這緩衝期為美國與其他受對等關稅影響的國家之間的談判打開了大門。暫緩關稅加上特朗普表示目前預計不會再對中國徵收更高的關稅，為股市帶來了短期的喘息機會。

關於國債市場，特朗普提到他正密切關注，重點是降低收益率，使美國能夠以較低的利率進行債務再融資，這是他上任以來的核心目標。

企業或難落實投資，中美緊張局勢或升級

儘管這些都是正面的發展，但仍存在一些關鍵風險：第一，由於這一突然的政策轉變，企業可能難以做出反應、落實投資並實現有意義的增長，並且不肯定未來90天期間達成的交易的形式或結果，在這問題明朗之前，市場將很難對潛在企業盈利進行定價；第二，消費者將承受淨關稅上漲的衝擊，90天後關稅還可能會進一步上漲，這將影響需求、經濟增長和通脹；第二，中美緊張局勢可能進一步升級。美國財政部長貝森特表示，美國政府計劃先與盟友達成協議，然後再集體與中國進行接觸，這意味著那些試圖單獨與中國合作的國家可能會受到懲罰。

安本認為，日本等國願意進行關稅談判，將從重新分配貿易相關計劃中受益 (Shutterstock)

日本印度受關稅影響較小，料中國將出台應對措施

鑑於事態的發展，在亞洲而言，安本傾向專注日本和印度等地區，因為它們不像其他國家那樣受到關稅上調的影響，它們也願意進行談判，並且將從任何重新分配到中國以外的貿易相關計劃中受益。

就中國而言，當局將召開高層會議應對美國關稅，討論刺激國內消費和穩定資本市場的措施，預計將出台財政和貨幣措施。降準、降息、中國人民銀行重啟購債、貨幣化股市支持等貨幣措施都有可能出台。股市穩定基金也可能增加，生育/兒童補貼等消費刺激措施也可能增加。財政方面，鑑於政府3月份剛批出年度債券配額，可能不會看到新的財政資金。不過，預期政府將強調加速發債。

撰文：經濟通基金組

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