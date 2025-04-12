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美股收盤 | 美股三大指數升逾1.5%，道指彈619點

12/04/2025

　　美股三大指數收市報升，市場繼續關注特朗普關稅政策的發展。

 

　　道指收市升619.05點，或1.56%，報40212.71點；標普500指數升95.31點，或1.81%，報5363.36點；納指升337.14點，或2.06%，報16724.46點。

 

　　摩根士丹利(US.MS)和摩根大通(US.JPM)公布第一季盈利均超出市場預期，日內分別升1.4%及4%。重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)基本持平，英偉達(US.NVDA)升3.1%，谷歌(US.GOOG)升2.6%，Meta(US.META)跌0.5%，亞馬遜(US.AMZN)升2%。

 

美股收盤 | 美股三大指數升逾1.5%，道指彈619點

美股本周波幅顯著增大，三大指數均錄得升幅。(AP)

 

　　本周美股上下波幅顯著加劇，但三大指數周內均錄得升幅。標普500指數累升5.7%，錄得自去年11月以來的最佳單周表現；納指累升7.29%，道指升4.95%。

 

　　美匯指數下跌0.7%，報100.207，日內一度觸及3年低位99.01。美元兌日圓下跌0.4%，報143.850。美元持續遭拋售，市場持續對避險資產日圓的需求，推動日圓向上。美元兌瑞郎一度暴跌至0.81405的近10年低位，單日跌幅一度達1.2%，創下2015年瑞士央行取消匯率上限以來最大波動。歐元則持續向上，一度上升1.7%至1.13855的兩年高位。

 

　　美債市場同樣波動，10年期美債孳息率上升4.1個點子至4.433%，而2年期美債孳息率則持平於3.845%，顯示市場對短期利率預期存在分歧。

 

　　紐約期金升2.33%，報每盎司3251.21美元。現貨黃金突破3200美元，創下新高，並一度高見每盎司3245.48美元。

 

　　紐約期油升2.23%，報每桶60.96美元；布蘭特期油升2.27%，報每桶64.77美元。市場仍然關注美國總統特朗普的關稅政策及地緣政治風險。

 

　　美國3月份生產物價指數(PPI)按年上升2.7%，低於預期的3.3%；按月則下跌0.4%，市場原先預期上升0.2%。

 

撰文：經濟通國金組

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