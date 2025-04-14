開市Go | 美豁免部分產品關稅，港吸中概股回流，關注蘋概股

要聞盤點

1、美國白宮官員稱總統特朗普對中國尋求與美國達成協議持樂觀態度，道指上周五（11日）重上四萬點，收升619點或1.6%，報40212點。納指收漲337點或2.1%，報16724點；標普500指數高收95點或1.8%，報5363點。全周計，道指亦升近半成，標普500指數累積上漲5.7%；納指更升7.3%。金龍中國指數上周五上升1.7%。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數截至上午8時02分升409點。

2、美國海關和邊境保護局更新指引，公布自本月5日起獲豁免關稅的商品清單，包括智能電話、手提電腦、晶片、電腦處理器和記憶體、以及用於製造半導體的機器。但總統特朗普澄清，美國海關上周五公布若干原產自中國的電子商品獲得豁免繳付145%對等關稅，但仍要支付3月開始生效的20%芬太尼關稅。

3、特朗普表示，美國考慮向電子商品供應鏈徵收另一類針對性的關稅。

4、外媒根據人民銀行公布的首季融資數據推算，3月中國新增貸款3.64萬億元人民幣，高過市場預期的3萬億元人民幣；3月社會融資規模增量為5.89萬億元人民幣，高過市場預期的4.8萬億元人民幣。

5、歐洲央行及加拿大央行本周議息，市場預期歐洲央行會以減息應對動盪局勢，而加拿大央行則會選擇按兵不動。

6、美國民主黨參議員布克(Cory Booker)表示，將致力推動國會成立專責調查總統特朗普早前鼓勵買股票的言論有否內幕交易的委員會。

7、明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，投資者仍然對美元有信心，聯儲局目前首要任務是讓通脹預期受控。

8、香港財政司司長陳茂波稱，已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。

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