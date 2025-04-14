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關稅戰 | 溫灼培：特朗普堅持加關稅，美匯向95進發？

14/04/2025

　　《真知灼見》上周外匯市場出現了一個怪現象，具指標性的美國10年期債息一度攀至接近4.6%高位，但美匯指數卻不升反跌，且跌幅驚人，僅用了數天便從104指數點跌破100大關，並一度跌至自2022年4月以來的最低水平。

 

市場似在拋美債，分散到歐日債券

 

　　對於美國長債息的急劇上升，市場有不同解讀。有謂可能是過度槓桿的對沖基金為了應對在美股市場上的損失，需要大規模拋債，以填補股市的虧損。然而，從筆者對不同市場的觀察，更近似的情況是，投資者於過去一周在大舉拋美債，目的是把資金轉投向歐洲及日本的債市，甚至黃金市場，以降低過度持有美債的風險。這解釋了過去一周歐日長債息跌、歐元及日圓顯著升、美元跌的情況，當然也是金價又創歷史新高的原因。

 

關稅戰 | 溫灼培：特朗普堅持加關稅，美匯向95進發？

投資者大舉拋售美債，對美元匯價有負面作用。(Shutterstock)

 

　　但美國長債市場究竟存在何種風險，使得市場需要迴避呢？可能性或許有兩方面。首先，這或與美國總統特朗普政策的反覆不確定，使金融市場動盪不安有關。投資美債的本意是為降低風險，但當美國政策變得如此不確定，投資者便不得不考慮將資金作出分散部署。另一種可能性是，隨著美國對中國加徵關稅至145%，市場對中美關係惡化的擔憂加劇，擔心這會導致雙方經濟同時受損。在這種情況下，資金自然無法全部投放在美債市場，投資者必須尋求其他部署。

 

關稅政策延續，料不利美元

 

　　由於關稅是特朗普的政策核心，相信他不會輕易放棄。他愈是堅持下去，就不排除資金會繼續離開美債市場並別作部署，這或可能同對美元不利，屆時不排除美匯指數有機會向95指數點進發。惟當特朗普一旦放棄關稅，或反而有利美元反彈。

 

美國最新電子產品關稅安排

 

　　最後值得留意，美國海關與邊境保護局在過去的周末發布了最新指引，將手機、電腦等電子產品列入高額對等關稅的豁免清單。根據美國海關的資料，這些獲豁免的產品在中國銷往美國的商品中佔比超過20%。然而，特朗普卻在周日（13日）指出，上述電子產品並未真正獲得關稅豁免，而是被歸類為不同的關稅類別，來自中國的電子產品仍需支付自3月起生效的20%關稅。美國商務部長盧特尼克則表示，專門針對這些電子產品的關稅措施將在約一個月內推出，並警告藥品關稅也將在接近同一時間實施。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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