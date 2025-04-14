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港股 | 午市前瞻 | 電子產品獲特赦免關稅？ 專家話買入相關股前應三思

14/04/2025

 

　　中國3月出口總值3139.1億美元，大增12.4%，增速為去年10月以來新高，勝過市場預期。反映海外買家加緊向中國採購，以規避關稅影響。在港交所(00388)、出口股及科網股等帶動下，恒生指數半日報21419，升504點或2.4%，主板成交近1543億元。恒生中國企業指數報7970，升168點或2.2%。恒生科技指數報5032，升131點或2.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 電子產品獲特赦免關稅？ 專家話買入前應三思

（資料圖片）

 

李偉傑：恒指十天線受阻將整固，下望20500

 

　　中美關稅戰持續，美國澄清對中國徵收關稅已達145%，同時中方亦已將美國進口關稅提升至125%，美國聯儲局緊急放風指必要時將動用彈藥防範金融市場出現混亂，帶動上周五（11日）美股回升。剛過去周末美國總統特朗普暫緩對電子產品加徵關稅，但隨後澄清解釋因電子產品將與半導體一同轉移至「行業關稅」方面徵稅，變相獲得短期放寬，但期間仍要徵收20%芬太尼關稅。

 

　　但獲押後徵稅帶動市場氣氛，今早港股最多升超過500點。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，超賣反彈首站先看10天線（約21561），恒指今早反彈至10天線即告受阻，加上假期臨近，預計未來兩會先向下整固，下方以20500為整固目標，期間以21500為上方阻力，由此形成整固區間。

 

港股 | 午市前瞻 | 電子產品獲特赦免關稅？ 專家話買入前應三思

恒指今早升超500點，在10天線位置受壓。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

備股訂單量料仍受壓

 

　　關稅消息混亂，電子產品關稅以為豁免又再恢復，李偉傑坦言關稅戰幔剛起固然會出現混亂，後續唯有繼續關注關稅變化情況。他認為，關稅變化大因特朗普隨心改變關稅政策，同時美國亦會因應自身利益及需要調整關稅，其中電子產品與藥品便因需要而獲得延後徵稅，所以李偉傑估計可能後續會有更多產品會因應實際需要而獲得調低關稅機會。至於今次電子產品及藥品特地分開以「行業關稅」名義徵稅，他預期因兩個行業在美國需求較大，有較大機會被加徵稅率會低於對等關稅，因此帶動相關股份今日炒起。但他強調，即使稅率有望較低但亦不會太低，始終美國一直希望逼使需要依賴中國的生產線轉移至美國，料短期內中美國將開始談判期間亦會有更多預示。

 

　　不過他強調，雖然有較大機會電子設備產品可獲徵收較低稅率，但基本面而言因應關稅的不確定性，來自美國的客戶必然不敢貿然下訂單，因此電子設備股的下半年訂單量依然堪憂，勢將影響今年上半年業績表現，因此並不建議投資者趁彈追入，反而再待回落才入手會更有保障。例如舜宇(02382)和瑞聲(02018)今日已回補下跌裂口，隨後即有所回吐，他建議可待股價回落至250天線支持才入手會更穩陣，相反有貨宜趁此先減持會更好，同樣待250天線低吸更好。另外聯想(00992)今日未補裂口，但料將跟隨大市整固後才有力再向上回補。

 

港股 | 午市前瞻 | 電子產品獲特赦免關稅？ 專家話買入前應三思

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 電子產品獲特赦免關稅？ 專家話買入前應三思

聯想集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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