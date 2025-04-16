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阿里挫3%百度跌2%，美加大限制英偉達對華晶片出口

16/04/2025

阿里挫3%百度跌2%，美加大限制英偉達對華晶片出口

 

　　聯想集團(00992)現價跌2.9%，報8.04元，該股成交約295萬股，涉資2379萬元。

 

　　據英偉達周二（15日）透露，美國政府計劃限制其H20晶片對中國的出口，阻礙了該公司為應對之前的限制而設計的產品線。該消息公布後，輝達股價在盤後交易中下跌約5%。

 

　　英偉達在監管文件中表示，美國政府周一（14日）通知英偉達，向中國出口H20晶片，「在可預見的未來」需要申請許可證。政府指出新規定旨在應對「相關產品可能被用於、或轉用於中國超級計算機」的擔憂。

 

　　英偉達警告稱，預計第一財季與H20產品線相關的「庫存、採購承諾和相關儲備」費用約為55億美元。英偉達此前表示，進一步收緊限制只會強化中國獨立於美國技術的決心，而且會削弱美國公司的實力。

 

AI股、晶片股榮辱互見

 

　　AI相關股份受壓；百度(09888)跌2.4%，報80.3元；商湯(00020)跌2.1%，報1.42元；第四範式(06682)跌1.9%，報38.5元；金山雲(03896)跌3.1%，報6.81元；騰訊(00700)跌1.4%，報449.6元；阿里(09988)跌3.4%，報106.2元。

 

　　晶片股造好；中芯(00981)升3.3%，報46.85元；華虹(01347)升5.3%，報36.65元；上海復旦(01385)升1.4%，報26.05元。

 

撰文：經濟通市場組

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