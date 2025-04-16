美團京東惡鬥搶外賣市場，股價齊急插未宜沾手？

京東(09618)進軍內地外賣業務後，與美團(03690)的競爭日趨激烈。美團昨日(15日)推出即時零售品牌「美團閃購」，主攻30分鐘貨物可到手；京東則上線「自營秒送」電商業務迎戰，並計劃本季度再招收不低於5萬名全職外賣員。美團及京東股價今早(16日)分別急插逾7%及6%，看來暫未宜沾手。

（Shutterstock）



美團推美團閃購向「送萬物」升級 宣傳片暗諷京東

美團昨日上午宣布推出即時零售品牌「美團閃購」，據介紹，目前「閃購」已經作為一級入口嵌入App首頁，並有獨立的微信小程序。這一新品牌以「24小時陪伴消費者的新一代購物平台」為核心定位，覆蓋全國近3000個縣市區，聯合本地零售商、品牌商及中小商戶，將服務全國10億消費者的日常購物需求，承諾「30分鐘好貨到手」。

美團又指，「閃購」頻道商品類目不再是餐飲外賣，而是拓展至生鮮果蔬、數碼家電、美妝個護、母嬰用品、寵物用品等全生活場景，意味美團正從「送外賣」向「送萬物」升級。而最新宣傳影片對比「美團閃購」和網購的分別，片中提到網購是「你的東東再等等」，配圖為一隻狗，與京東的吉祥物「Joy」甚為相似，似乎都在暗喻京東。

京東稱不打口水仗 本季再招收不低於5萬全職外賣員

昨日中午，京東迅即反擊，在旗下微信公眾號發布《京東不打口水仗，但會堅持說實話》的文章，稱京東已經上線「自營秒送」電商業務，全國已經有超過十萬家京東品牌線下店全部接入了秒送，平均送達時間快於30分鐘。京東自營秒送業務涵蓋所有商超類目、服裝、化妝品、家電手機等各類電子產品、藥品等幾乎所有品類全覆蓋，自營品質+秒送服務，確保最好的用戶體驗。

京東又宣布因「京東秒送」業務發展迅速，本季度京東將再招收不低於5萬名全職外賣員，並全額足額繳納「五險一金」，又指昨天京東品質外賣訂單量將超過500萬單，因為都是品質堂食餐廳的外賣，GMV比「幽靈外賣」1000萬單還大。「幽靈外賣」是指線上餐飲商戶提供的資質異常或實際經營地與證件載明地址不符的問題，由於涉及違規經營，美團近月屢公布嚴打「幽靈外賣」。

劉強東要求外賣利潤率不超5% 美團未來3年向餐飲業補貼1千億



另外，內媒引述劉強東2024年的內部講話，「我給京東外賣定一條規矩，京東外賣永遠賺的淨利潤不允許超過5%。 超過5%，我要處分人的。 我們一定要在行業裏面，按照三毛五的理論，來約束自己的賺錢能力、賺錢欲望。」京東指，只做品質堂食外賣，不靠演算法壓榨外賣騎手和商家，要讓使用者能放心吃。

美團外賣總經理薛冰則在周一(14日)舉行的中國餐飲連鎖峰會上宣布，未來3年將向餐飲行業整體投入1000億元人民幣，聚焦四大方向，包括幫助商家補貼消費者激活需求、發放助力金幫商家增加收入、扶持和獎勵優秀品質商家，以及推動明廚亮灶覆蓋10萬家店及加強行業基礎建設等。

王莆中發文諷刺京東外賣 劉強東稱口水仗不能產生社會價值



京東及美團高層近期還打了一場口水仗。美團核心本地商業CEO王莆中上周六(12日)在社交媒體發文，矛頭直指京東，稱「京東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最後一家」，指「如果把外賣當作即時零售(30分鐘送萬物)的一部分，達達和京東到家早在2014年就開始了，只不過收效甚微」、「美團非餐飲品類的訂單突破了1800萬單，可以說讓某些公司如鯁在喉，如芒在背」。王莆中還稱，「我們原定在下周(即本周)正式發布美團即時零售品牌，這在媒體圈不是秘密，發布前很可能還會有各種干擾出來。不過即時零售的發展大勢是擋不住的，『狗急跳牆』也好，『圍魏救趙』也罷，『30分鐘送萬物』創造的新體驗一定會滿足更多用戶需要，把那些大而無當的倉配體系掃進歷史垃圾堆」。

京東集團新聞發言人齊珊珊同日在朋友圈發布截圖，顯示她向京東集團創始人劉強東匯報，「老闆，王莆中自己下場攻擊我們了」。劉強東則回應稱，「你要是有空就趕緊去加入『小哥應急小組』，看看有沒有外賣或者快遞兄弟在大風中遇到困難，或者去參與出口受阻企業的採購小組工作，盡快給他們提供幫助。不要和人打口仗，不能產生社會價值」。

美銀證券：京東前景或受內地消費情緒影響 降目標價至188元

另方面，美銀證券發表最新研報，預期京東今年首季收入按年升12%至2922億元人民幣，其中直接銷售收入按年升12%，物流及其他服務收入料同樣按年增12%。料毛利率持續改善，主要因為供應鏈的談判優勢及類別組合，令集團盈利能力受惠，現料集團非通用會計準則純利達110億元人民幣。



該行又指，京東向美國的銷售甚少，關稅改變的直接影響輕微，但如內地宏觀或消費情緒受挫，或者京東承諾向出口商採購2000億元人民幣商品導致庫存過剩，其前景可能會受到不利影響。至於食物外賣，料今年虧損達40億元人民幣。該行將京東美股目標價由51美元降至48美元，港股目標價由200港元降至188港元，重申「買入」評級，主要因今年上半年盈利展望強勁。

熊麗萍：京東美團對打恐兩敗俱傷 料股價同受影響續走弱

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，本來覺得京東加入外賣業務對美團影響不大，始終美團外賣業務基礎發展及市場佔有率大，但現時看來京東會「睇住美團嚟打」，雖然相信美團仍可維持外賣一哥地位，但這樣互相對打恐會兩敗俱傷，雙方股價也已見受影響；早前中央政府已提醒要關注內捲問題，但暫未見有相關政策令其不再競爭，競爭仍帶給大家很大壓力。美團股價本已跌了下來，而京東銷售很多家電及電子產品，此前曾因政府補貼，股價走勢好轉，現在看來兩者料同樣受影響，事實上它們的走勢在一眾科技龍頭股中亦是最弱。

美團半日跌7.43%收報135.9元，成交57.04億元；京東跌6.21%報137.4元，成交11.4億元。其他科技股亦普遍隨大市下挫，騰訊(00700)跌3.2%報441.4元，阿里(09988)跌5%報104.4元，百度(09888)跌2.92%報79.9元，網易(09999)跌1.05%報150.7元，小米(01810)跌5.45%報40.75元，快手(01024)跌6.25%報48元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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