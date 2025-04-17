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開市Go | 美儲淡化減息預期，中方釋關稅談判可能，金山雲配股

17/04/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，美國增強對英偉達晶片出口中國管制，市場憂慮中美貿易緊張局勢加劇，拖累大市表現，加上美聯儲主席鮑威爾發言淡化寬鬆幣策預期。道指收市跌699點，或1.73%，報39669點；標普跌120點，或2.24%，報5275點；納指跌516點，或3.07%，報16307點。金龍中國指數下跌182點，京東和阿里巴巴對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分升425點。

 

2、據報中國政府對與美國進行貿易會談持開放態度，但前提是美國總統特朗普需表現出更多尊重，並指定一位負責談判的對接人。

 

3、鮑威爾首次明確談到特朗普關稅政策對美國經濟的負面影響，但強調不急於降息或停止縮表。

 

4、美國3月零售銷售創下兩年來最大增幅，因消費者趕在關稅生效前購買汽車和電子產品。同時，當月製造業產值呈現溫和增長。

 

5、馬來西亞總理稱中國國家主席習近平是「久經考驗的真朋友」，兩國共達成31項合作協議。

 

6、中國商務部表示，注意到部分輸美商品的累計關稅已達245%，中方將堅決反制，奉陪到底。

 

7、世貿組織下調了今年全球商品貿易的展望，預計北美地區的貿易將受到最嚴重打擊，而亞洲和歐洲有望繼續保持溫和增長。

 

8、在北京要求航空公司暫停接收波音飛機交付並停止購買相關零組件和設備後，據報中國航空業面臨維修和保養數百架波音飛機的艱巨挑戰。

 

開市Go | 美儲淡化減息預期，中方釋關稅談判可能，金山雲配股

 

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