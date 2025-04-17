金價勁升｜金礦股、黃金ETF要食住個勢吸納？
17/04/2025
嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=B8P0_rKTtTc
《說說心理話》《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇
17/04/2025
嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=B8P0_rKTtTc
《說說心理話》《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇
更多財經熱話
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
延伸閱讀
17/04/2025 16:45 《盤後部署》投資者需留意復活節「黑天鵝」，金股防守力強可買
17/04/2025 16:31 英偉達CEO黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌會談：冀續與中國合作
17/04/2025 09:13 華爾街日報：長和售海外港口交易，意買家有意剝離巴拿馬港口部分
17/04/2025 17:24 聯通(00762)首季純利升5.6%至59.3億人幣
17/04/2025 16:02 《本港樓市》中原CCL按周跌0.4%，結束3周連升回軟
17/04/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒０９億元，買阿里沽盈富基金
17/04/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】摩通升老鋪黃金目標逾一成達金底，大和升青啤買入
17/04/2025 16:29 《財資快訊》美電穩報７﹒７６１７，九個月至一年維持３﹒７％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 21:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事17/04/2025
神州經脈 | 中國大手增持美債，滬指八連升，黃仁勳獲邀訪京
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N