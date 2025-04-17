港股 | 午市前瞻 | 英偉達特供晶片再被限輸華 中資AI企業虛驚定真驚？

美聯儲主席鮑威爾暗示推遲降息，美股尾盤急殺，不過有外媒引述中方消息人士指，中國政府對與美國進行貿易會談持開放態度，但前提是美國總統特朗普需表現出更多尊重。港股修復昨日（14日）避險跌市，內房股異動炒升，AI概念反彈，恒指半日報21398，升341點或1.6%，重返十天線（約21000）及百天線（約21262）之上，主板成交近1173億元。恒生中國企業指數報7904，升125點或1.6%。恒生科技指數報4906，升110點或2.3%。

（資料圖片）

溫鋼城：港股沽壓大仍要守兩萬關

隔晚美股三大指數收跌，惟恒指似乎在21000關覓得支持，今早高開後反覆向上。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，21000點是去年年末升浪的頂部，有一定支持力度，但不代表已經調整完成，短線仍將在21000點至22500區間上落。他續指出，始終中美貿易摩擦及全球經濟前景不明朗，投資者傾向於觀望，短線向下的可能性較大。若跌穿21000點，下一個支撐位是20000點整數關，再下依次是上周低位19260點和今年低位18761點。

恒指今早收復兩條主要平均線。（經濟通HV2報價系統截圖）

中企囤貨疊加國產晶片替代應對

英偉達在監管文件中表示，美國政府周一通知英偉達，「在可預見的未來」向中國出口H20晶片需要申請許可證。政府指出新規定旨在應對「相關產品可能被用於、或轉用於中國超級計算機」的擔憂。英偉達警告稱，預計第一財季與H20產品線相關的「庫存、採購承諾和相關儲備」費用約為55億美元。消息影響阿里(09988)、快手(01024)等AI概念股昨日捱沽。

另外，外媒引述消息人士稱，英特爾已知會中國客戶，表示需要獲得美國政府許可證，才可出售具人工智能(AI)先進功能的處理器。

市場擔憂中國AI公司難以獲得英偉達晶片將造成開發進度延遲或者技術停滯。溫鋼城對此表示，英偉達晶片出口受限對中國AI公司短期影響有限。因為中國企業早有心理準備，多年來積極囤貨，如華為、中興等企業提前大量採購晶片，目前庫存基本能滿足短期需求。長期來看，中國晶片公司積極投入自研晶片，如華為的晶片取得一定進展，雖性能與國際先進水平有差距，但持續進步。若現有晶片庫存用完，國產晶片短期無法完全替代，企業可能採用低端晶片過渡，雖計算速度等性能受影響，但不至於使業務完全停頓。

對於中國AI公司的前景，溫鋼城認為，暫時不能因難以獲得英偉達H20晶片就看輕中國的AI發展，中國的AI公司仍值得買入，只是近期消息影響股價波動較大。他指出，中國的AI和國外AI最大的區別在於計算精度，而DeepSeek就能在更少算力的情況下做到國外AI類似的效果。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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