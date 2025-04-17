內房 | 大行稱內地樓市現企穩跡象，憧憬中央再推支持措施，內房連日造好可再吼？

國家統計局公布數據顯示，3月內地各線城市新房售價按年降幅均收窄，成交活躍度提升，有大行稱已看到內地樓市出現了一些穩定跡象，特別是在一線城市，並指關稅對內房只有間接和溫和影響，加上國務院總理李強近日提到要及時研究推出新的支持措施，加力實施城中村改造，惹來政策憧憬，內房股昨日(16日)尾市已拉市，今日(17日)延續升勢，融創中國(01918)及越秀地產(00123)都升逾半成，龍湖(00960)升逾4%，內房股可再吼？

（Ap圖片）

國統局：3月房市成交活躍度提升 各線城市新房售價按年降幅均收窄



國家統計局公布數據顯示，3月一線城市商品住宅售價環比上漲，二三線城市總體降幅收窄。一線城市新建商品住宅售價環比漲0.1%，漲幅與2月相同；二手住宅銷價由上月的下降0.1%轉為上漲0.2%。一線城市新建商品住宅售價同比下降2.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點；二手住宅售價同比下降4.1%，降幅收窄0.8個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅售價同比分別下降4.4%和7.0%，降幅比上月分別收窄0.3個和0.4個百分點；三線城市新建商品住宅和二手住宅售價同比分別下降5.7%和7.8%，降幅比上月均收窄0.2個百分點。而《路透》根據統計局數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第5個月縮窄至4.5%；環比持平，上月環比下降0.1%。



統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，3月份住房市場成交活躍度提升，70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；各線城市同比降幅均繼續收窄。

高盛分析師稱內地樓市已見穩定跡象 未來幾個月或獲更多支持

高盛有分析師在一場機構對話中指，已經看到內地房地產市場出現了一些穩定跡象，特別是在一線城市，無論是房價或土地拍賣活動，最近都表現得相當強勁。預期在接下來的幾個月裏，房地產市場可能會獲得更多支持。「彭博經濟研究」則稱，中國最新房地產數據顯示市場現企穩跡象。政策目標是推動房地產市場「止跌回穩」。3月份銷售面積和和銷售價格跌幅均有所收窄，表明放寬限購以及政府收儲存量房等一系列支持舉措的效用正在顯現。



地方政府亦有更多「現金式」政策出台，青島市多部門提出12條政策，用以促進消費、活化房地產市場，其中提及在青島市購買新建商品房的，為二孩及三孩家庭分別發放5萬元及10萬元人民幣購房補貼。

李強：要及時研推新支持措施 民生證券：或加快城中村改造等



國務院總理李強周二(15日)在北京調研，在聽取匯報時稱，收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌回穩、保障和改善民生的重要抓手。要落實好各項相關政策，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權，並及時研究推出新的支持措施，深入推進城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，通過多種方式盤活存量、優化增量，支持居民剛性和改善性住房需求。當前和今後一個時期，內地房地產市場仍有很大發展空間，要進一步釋放市場潛力，著力推動「好房子」建設，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。



平安證券引述國家統計局發言人昨日(16日)在國新辦新聞發布會指，房地產市場成長空間巨大，居民對綠色、寬敞、舒服的好房子，市場需求較大，短期伴隨更多擴內需等政策出台，有望加速樓市修復進程。該行認為，全年維度，潛在「好房子」需求依舊旺盛，隨著愈來愈多優質項目集中入市，憑借其產品及價格優勢，有望率先企穩形成價格錨，引導樓市逐步止跌回穩。



另民生證券指，順著李強所提出的「加快釋放服務消費潛力」這一政策邏輯，年中擇機加碼的增量政策可能包括：著力應對外部衝擊下的就業風險，追加超長期特別國債以進一步支持「兩新」，加力實施城中村改造、推進貨幣化安置等，7月政治局會議可能是年中增量政策出台的重要窗口。

摩通：關稅對內房只有間接溫和影響 瑞銀：房地產屬內需消費無直接衝擊



另外，摩通最新研報指，中美關稅緊張局勢進入新高度，超過100%的懲罰性關稅將對出口行業以及相關上下游行業造成重大壓力，但預期對中國房地產市場的影響將屬間接，程度亦溫和。中國已出台多項緩解措施，包括支持出口商品轉內銷及以舊換新補貼計劃等，在相關措施取得成效前，業務受關稅打擊的出口商可能面臨短期現金流壓力，因此二手房地產市場上掛牌量或會增加，但相信並不會成為廣泛現象。



瑞銀早前亦指，房地產屬內需消費，因此關稅上調並無直接衝擊，該行預估美國關稅將拖累中國GDP增長1.5個百分點。選股方面，物業管理企業具防禦特質，因其現金流穩定且淨現金充裕。物管領域首選保利物業(06049)。瑞銀又指，中國政府可能加碼政策支持，包括擴大財政支出規模以穩定增長，並至少降息30至40個基點。在眾多政策選項中，最立竿見影的是政策利率下調，此舉既能減輕既有房貸戶與新購屋者的還款壓力，亦可降低政府回購庫存房的資金成本。

中銀國際：內地房價開始企穩 惟政府仍需推進去庫存政策



中銀國際則稱，由於3月份統計數據顯示房價企穩，對房地產行業略變得更為樂觀。儘管房地產交易量按年繼續下降，但庫存去化周期保持下行趨勢，表明供需狀況持續改善。去庫存需要持續推進，才能為房價提供足夠的支撐，並最終實現房價的回升。因此，政府將繼續推進去庫存政策，例如購買商品房用作保障性住房以及城中村改造的貨幣化安置等。

不過，該行同時預計短期內一線城市不會出台非常有力的支持政策，例如取消限購令，因為這些城市的現房價格在3月份已開始回升。

陳政深：內地樓價難升樓市也受關稅影響 內房值博率不高

（陳政深）



艾德金融執行董事陳政深指，整個內房行業遠未到復甦階段，不過起碼到了一個嘗試築底階段，從國統局及克而瑞的數據可見，一二手住宅成交無論面積或價格整體都有慢慢見底情況，尤其一線城市明顯好過二線城市，二線城市亦好過三線城市，而一手房基本上好過二手房，個別城市二手房也不算太差，反映市場有一定購買力存在，先前只因信心問題受抑制，但這只是築底階段，第二階段始終要看有否新增購買力去推升樓市包括成交及價格，這要視乎實體經濟活動是否再趨活躍、信心是否足夠及整體人口結構。

陳政深續指，實體經濟方面，若從國統局最近公布的「三頭馬車」數據來看不算差，但暫難斷定整個趨勢，要看多兩三個季度，首季數據有可能反映大家預示到關稅問題，所以提早做訂單而拉升一些數據，至於市場信心亦要視乎數據，現時信心明顯復甦較快。人口結構問題則比較大，內地始終面對人口見頂情況，人口老化也已去到和美國接近的程度，通常經濟體去到此程度的人均年齡中位數，在沒有新增需求下，樓價很難推升。另外，內地樓房基本上毫無投資價值，二手樓難出售，也沒合理租務回報，故樓價即使止跌但同時亦難升。

至於有指內房沒那麼受關稅影響，陳政深不同意，他指雖然樓房買家未必身處與關稅或外貿直接相關的行業，但整個中國經濟過去幾十年基本上是靠國際貿易拉動，隨著其國際貿易慢慢被不同經濟體「落閘」，在此背景下，其他經濟環節也一定會受影響，只不過樓市可能到了較後階段才受影響，但較後階段不等於較後時間，經濟不同環節就好像骨牌，當一個環節出問題，另一環節也很難獨善其身，所以樓市很難說是完全不受關稅影響。至於內房股絕對不是首選板塊，在現時市況下，市場信心開始有些脆弱，一些資金也較短線，內房以往升勢亦相對短暫，可見市場對其信心甚為疲弱，現時值博率不高，要博大市反彈或見底有更好選擇。

內房股今日普遍上升，中海外(00688)升2.86%收報14.38元，越秀地產升6.29%報5.07元，潤地(01109)升2.05%報27.35元，龍湖升4.52%報10.64元，萬科(02202)升4.98%報5.9元，雅居樂(03383)升4.4%報0.475元，綠城中國(03900)升3.71%報10.62元，融創中國升5.33%報1.58元，世茂(00813)升9.21%報0.83元，富力地產(02777)升2.94%報1.05元，新城發展(01030)升6.67%報2.08元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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