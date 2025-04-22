京東外賣搶客提超時20分鐘免單承諾，全職騎手團隊擴一倍

京東(09618)、美團(03690)大戰再升級，京東宣布，針對訂單延遲問題，稱自4月21日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單一律「免單」，並稱已經成立緊急應急小組，本周一定會解決送餐速度問題。

京東另外在《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》中，不點名批美團再強迫兼職外賣員在美團京東「二選一」，導致外賣員收入大減、京東訂單未能準時送達，同時壓榨騎手和商家賺取暴利。而美團則在晚間否認「二選一」指控，反指京東是業內唯一限制外賣員做兼職的平台。

同時，京東表示，未來三個月招聘騎手數量從5萬名提升至10萬名。並稱優先為騎手對象安排工作，比如全職快遞員、全職保潔，以實現騎手「雙職工」待遇，提高家庭收入。京東強調對兼職騎手永不強迫「二選一」。

美團則在其微信公眾號連發三條公告，其中，美團稱，「經查，某平台所陳述全部內容中，僅有這一句符合事實：『近期……平台……外賣訂單延遲』。」美團澄清，某平台相關內容純屬編造，均為謠言。

撰文：經濟通市場組

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