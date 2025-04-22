AI | 華為據報5月交付昇騰新AI芯片，以取代英偉達

據《路透》報道，華為公司計劃最快5月向中國客戶大規模出貨其最新款人工智能芯片「昇騰910C」，以取代英偉達(Nvidia)因應美國政府加強限制措施而無法付運的AI芯片。

綜合媒體報道，美國政府4月9日通知英偉達向中國輸出H20晶片需獲出口許可後，華為隨即在4月10日召開的雲生態大會上，公布人工智能晶片昇騰920的最新技術進展。昇騰920將採用6納米制程節點，由中芯國際代工。

報道指出，華為目前的人工智能芯片「昇騰910C」，似乎能提供英偉達H100約60%的推理性能。有業界稱，華為的910C是由2枚910B合併而成，效應與英偉達的H100相若。

黃仁勳訪京滬，願繼續深耕中國市場

英偉達CEO黃仁勳應中國貿促會邀請在4月17日訪京，國務院副總理何立峰在17日晚與其會面。何立峰表示，中國是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。歡迎包括英偉達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

黃仁勳在18日前往英偉達在上海擁有重要的研發基地，與上海市長龔正會面。黃仁勳強調，中國市場對英偉達至關重要，上海不僅是英偉達的研發中心，還擁有優質的客戶群和良好的產業生態。

撰文：經機通中國組

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