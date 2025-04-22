旅遊出行股｜同程購萬達酒店業務，為何股價不升反跌？
22/04/2025
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2025-04-22
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2025 16:40
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