開市Go | 貿戰風險降美股跳升，傳內地提振消費，比亞迪一拆三

要聞盤點

1、美股三大指數收市報升，美國財政部長貝森特稱對華貿易戰不可持續，不希望與中國經貿脫勾，並預計局勢即將緩和，有關言論推動美股反彈急升。道指收市升1016.57點，或2.66%，報39186.98點；標普500指數升129.56點，或2.51%，報5287.76點；納指升429.52點，或2.71%，報16300.42點。

2、特朗普稱無意解僱聯儲局主席鮑威爾，並稱若中美達成貿易協議，對華關稅將從145%的水平大幅下調，但不會下降至0%。另外，據報財長貝森特指在一次閉門會議上透露，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，華府的目標不是與中國脫勾，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。

3、IMF大幅下調今明兩年世界經濟增長預估，並警告稱若關稅不確定性持續，全球衰退風險將上升；IMF將今明兩年中國經濟增速預估下調至4%，但預測未來五年全球經濟成長將更加依賴中國和印度，美國的貢獻將低於此前預期。

4、美國、烏克蘭和歐洲盟友據悉周三將就和平計畫舉行會談。英國《金融時報》稱，俄羅斯總統普京提議以當前前線為界停止對烏克蘭的進一步進攻。

5、特斯拉一季度利潤遜於預期，馬斯克表示5月起將大幅縮減在政府效率部的工作時間，將更多精力投入到特斯拉的經營上。

6、官媒《證券時報》報道，中國多個省級和市級政府謀劃出台《提振消費專項行動方案》。

7、香港政府統計處公布，本港1月至3月經季節性調整失業率維持3.2%，就業不足率亦維持於1.1%的水平。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇